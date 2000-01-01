18.06 15:10 MIGnews.com

Запасы обогащенного урана в ИРИ превысят лимит

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Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) БехрузКамалванди объявил в понедельник (17.06), что страна ускорила деятельность по обогащению урана, и ее запасы обогащенного урана в ближайшие десять дней превысят лимит в 300 кг.В понедельник, выступая перед журналистами на объектах по производству тяжелой водыв Хандабе на ядерной площадке Арак, Камальванди объявил о дальнейшем прекращениивыполнения некоторых обязательств Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года, включаяпланы по неограниченному увеличению запасов обогащенного урана.Иран увеличил производство обогащенного урана на ядерной площадке в Натанзе, сказалон, добавив, что обратный отсчет начался сегодня.«Мы превысим 300-килограммовый лимит (на запасы урана) в течение десяти дней», –сказал чиновник, подчеркнув, что также возрастут темпы обогащения урана до 3,67%-й чистоты.Он также сказал, что Ирану, возможно, в ближайшие годы больше не понадобится экспортировать излишки тяжелой воды.Пресс-секретарь опроверг мнение США о том, что мощности для производства тяжелой воды в Араке автоматически прекратят свою работу, если иранская тяжелая вода не найдет международных потребителей, подчеркнув местные потребности и растущий внутренний рынок для этой продукции.Далее Камалванди сказал, что, как только европейские участники ядерной сделки 2015года примут «практические меры» для обеспечения интересов Ирана, Тегеран сможетвернуться к прежним обязательствам.В качестве первого шага по прекращению выполнения некоторых обязательств в рамкахСВПД Иран перестал соблюдать ограничения на обогащение урана и начал производитьнеограниченное количество тяжелой воды на ядерной установке в Араке в течение 60-дневного срока.Такой путь Тегеран избрал для решения ядерной проблемы и уже понятно, что у негонет перспектив. По сути ИРИ никогда не прекращала работу в этом направлении и теперьлишь сочла нужным предать гласности все свои закулисные манипуляции, в том числе ипо производству тяжелой воды и уровня обогащения урана, которые являются компонентами ядерной программы.