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18.06 15:10   MIGnews.com

Запасы обогащенного урана в ИРИ превысят лимит

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз
Камалванди объявил в понедельник (17.06), что страна ускорила деятельность по обогащению урана, и ее запасы обогащенного урана в ближайшие десять дней превысят лимит в 300 кг.

В понедельник, выступая перед журналистами на объектах по производству тяжелой воды
в Хандабе на ядерной площадке Арак, Камальванди объявил о дальнейшем прекращении
выполнения некоторых обязательств Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года, включая
планы по неограниченному увеличению запасов обогащенного урана.

Иран увеличил производство обогащенного урана на ядерной площадке в Натанзе, сказал
он, добавив, что обратный отсчет начался сегодня.

«Мы превысим 300-килограммовый лимит (на запасы урана) в течение десяти дней», –
сказал чиновник, подчеркнув, что также возрастут темпы обогащения урана до 3,67%-й чистоты.

Он также сказал, что Ирану, возможно, в ближайшие годы больше не понадобится экспортировать излишки тяжелой воды.

Пресс-секретарь опроверг мнение США о том, что мощности для производства тяжелой воды в Араке автоматически прекратят свою работу, если иранская тяжелая вода не найдет международных потребителей, подчеркнув местные потребности и растущий внутренний рынок для этой продукции.

Далее Камалванди сказал, что, как только европейские участники ядерной сделки 2015
года примут «практические меры» для обеспечения интересов Ирана, Тегеран сможет
вернуться к прежним обязательствам.

В качестве первого шага по прекращению выполнения некоторых обязательств в рамках
СВПД Иран перестал соблюдать ограничения на обогащение урана и начал производить
неограниченное количество тяжелой воды на ядерной установке в Араке в течение 60-
дневного срока.

Такой путь Тегеран избрал для решения ядерной проблемы и уже понятно, что у него
нет перспектив. По сути ИРИ никогда не прекращала работу в этом направлении и теперь
лишь сочла нужным предать гласности все свои закулисные манипуляции, в том числе и
по производству тяжелой воды и уровня обогащения урана, которые являются компонентами ядерной программы.


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