Лига арабских государств предупреждает Израиль

Глава Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт предупредил в понедельник, что
попытки решить израильско-палестинский конфликт будут тщетными без создания
палестинского государства на всех территориях, занятых Израилем в ходе войны на
Ближнем Востоке 1967 года.
Его замечания относятся к все еще неопубликованному мирному плану, который Дональд
Трамп назвал «сделкой века». В рамках этого плана на следующей неделе в Бахрейне
состоится конференция под руководством США по предложениям для палестинской
экономики.
Палестинское руководство объявило о бойкоте конференции, заявив, что мирный план Трампа, скорее всего, будет в большей степени ориентирован на Израиль и подорвет его
стремление к государственности на Западном берегу и в секторе Газа.
Хотя точные контуры проекта плана еще не раскрыты, палестинские и арабские источники, которые были проинформированы о нем, говорят, что данный план не предусматривает решения в виде двух государств.
«Все, что отвергается палестинской или арабской стороной, недопустимо», – заявил Абул
Гейт во время мероприятия в Лиге арабских государств.
«То, что приемлемо с нашей стороны в качестве решения проблемы арабов, – это создание палестинского государства на границе от 4 июня 1967 года со столицей в Иерусалиме», – добавил он.
Абул Гейт считает, что принятие Израилем Арабской мирной инициативы, разработанной
Саудовской Аравией в 2002 году, которая предлагает Израилю налаживание нормальных связей в обмен на уход с территории, захваченной в 1967 году, было единственным приемлемым решением для арабских государств.
«Если (Израиль) выберет единственный разумный и приемлемый путь с нашей стороны, то есть создание палестинского государства... он будет принят в регионе в качестве нормального регионального партнера», – сказал Гейт.
На прошлой неделе представитель Белого дома заявил, что Египет, Иордания и Марокко
планируют принять участие в конференции в Бахрейне.
Палестинцы призвали Египет и Иорданию пересмотреть свое участие в конференции под
руководством США в Бахрейне, выразив обеспокоенность тем, что это ослабит любую
арабскую оппозицию мирному плану Вашингтона.