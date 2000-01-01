18.06 12:40 MIGnews.com

Лига арабских государств предупреждает Израиль

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Глава Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт предупредил в понедельник, чтопопытки решить израильско-палестинский конфликт будут тщетными без созданияпалестинского государства на всех территориях, занятых Израилем в ходе войны наБлижнем Востоке 1967 года.Его замечания относятся к все еще неопубликованному мирному плану, который ДональдТрамп назвал «сделкой века». В рамках этого плана на следующей неделе в Бахрейнесостоится конференция под руководством США по предложениям для палестинскойэкономики.Палестинское руководство объявило о бойкоте конференции, заявив, что мирный план Трампа, скорее всего, будет в большей степени ориентирован на Израиль и подорвет егостремление к государственности на Западном берегу и в секторе Газа.Хотя точные контуры проекта плана еще не раскрыты, палестинские и арабские источники, которые были проинформированы о нем, говорят, что данный план не предусматривает решения в виде двух государств.«Все, что отвергается палестинской или арабской стороной, недопустимо», – заявил АбулГейт во время мероприятия в Лиге арабских государств.«То, что приемлемо с нашей стороны в качестве решения проблемы арабов, – это создание палестинского государства на границе от 4 июня 1967 года со столицей в Иерусалиме», – добавил он.Абул Гейт считает, что принятие Израилем Арабской мирной инициативы, разработаннойСаудовской Аравией в 2002 году, которая предлагает Израилю налаживание нормальных связей в обмен на уход с территории, захваченной в 1967 году, было единственным приемлемым решением для арабских государств.«Если (Израиль) выберет единственный разумный и приемлемый путь с нашей стороны, то есть создание палестинского государства... он будет принят в регионе в качестве нормального регионального партнера», – сказал Гейт.На прошлой неделе представитель Белого дома заявил, что Египет, Иордания и Мароккопланируют принять участие в конференции в Бахрейне.Палестинцы призвали Египет и Иорданию пересмотреть свое участие в конференции подруководством США в Бахрейне, выразив обеспокоенность тем, что это ослабит любуюарабскую оппозицию мирному плану Вашингтона.