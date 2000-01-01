18.05 17:00 MIGnews.com

Кто хозяин на юге Сирии

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Россия противостоит планам сирийского режима и союзных ополченцев по контролю над южной Сирией, сказал офицер Свободной сирийской армии.Абу-Яруб аль-Дараави сообщил новостному сайту аль-Мухтама, что у русских есть силы режима и их ополчение, чтобы не начинать военную операцию в регионе, добавив, что командующий российскими силами на юге Сирии заявил во время встречи с центральными комитетами в пятницу в Дараа, что его страна «серьезно» работает над предотвращением любых несчастных случаев или военных действий в этом районе.Российский командующий, как сообщается, пообещал, что силам режима не будет позволено штурмовать провинцию, и что российская военная полиция будет патрулировать Дараа, чтобы контролировать и ограничивать развертывание режима в этом районе.Сирийская обсерватория по правам человека сообщала ранее, что силы сирийского режима и союзные ополченцы размещают военное подкрепление на юге Сирии с целью начала всеобъемлющей военной операции по захвату региона.Военное подкрепление включало четвертую дивизию во главе с Махером Асадом, братом президента Сирии Башара Асада.