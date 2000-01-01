18.05 14:11 MIGnews.com

ООН обвиняет ОАЭ в поддержке Хафтара в Ливии

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Конфиденциальный отчет ООН показал, что ОАЭ эксплуатирует воздушный мост для поставки оружия бригадному генералу Халифе Хафтару в Ливии, нарушая эмбарго ООН на поставки оружия, введенное в отношении богатой нефтью страны, сообщает американское информационное агентство Bloomberg.Информационное агентство отметило, что комитет экспертов Организации Объединенных Наций, которому поручено следить за соблюдением санкций, введенных в отношении Ливии, провел расследование по 37 полетам.В отчете указано, что рейсы выполняются через сложную сеть компаний, зарегистрированных в ОАЭ, Казахстане и Британских Виргинских островах.Организация Объединенных Наций отметила увеличение числа секретных полетов, вылетающих из ОАЭ и с его авиабазы в Эритрее в направлении взлетно-посадочных полос, контролируемых Хафтаром, который борется за то, чтобы свергнуть международно признанное правительство национального согласия (ГНА) в Триполи.В ответ Посол ОАЭ в ООН Лана Заки Нуссейбех заявила, что обвинения были ложными.Поддерживаемая ООН ГНА изо всех сил пытается установить контроль над охваченной войной страной, которая увидела новую волну насилия, начатую Хафтаром в прошлом году в попытке получить контроль над столицей Триполи.Вскоре война превратилась в косвенный конфликт, который привел в страну региональные и международные силы и привлек наемников.Хафтар поддерживается Египтом, ОАЭ, а также Россией, в то время как Турция поддерживает GNA.