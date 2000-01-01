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Иран столкнулся со «второй волной» коронавируса | Фото:18.05 12:47   MIGnews.com

Иран столкнулся со «второй волной» коронавируса

В воскресенье крупные районы Ирана столкнулись со смертельной «второй волной» коронавируса, поскольку число официальных смертей достигло 7000 человек.

Юго-западная провинция Хузестан является новым центром, с наиболее критическим «красным» рейтингом в шкале риска с цветовой кодировкой страны. «Хузестан находится в критической ситуации», - заявил официальный представитель Министерства здравоохранения Киануш Джаханпур.

В прошлом месяце Иран прекратил публикацию провинциальных данных по коронавирусу, но в последнем отчете Министерства здравоохранения в воскресенье говорилось, что в восьми провинциях, включая Хузестан, наблюдается «тенденция к росту или начало пика».

Джаханпур сказал, что болезнь COVID-19 унесла еще 51 жизнь за 24 часа до воскресенья.

Министерство заявило об общем число погибших - до 6988 человек с тех пор, как Иран объявил о своих первых жертвах в городе паломничества Куме в феврале. Число случаев заражения возросло на 1806 человек до официального уровня в 120 198 человек, но эксперты как внутри, так и за пределами Ирана выразили скептицизм по поводу официальных цифр и утверждают, что реальные потери намного выше.

Добавляя остроты к этой спекуляции, организаторы ежегодных иранских митингов в День Кудс в поддержку палестинцев бросили вызов президенту Хасану Рухани и отменили мероприятия Роухани сказал в субботу, что в следующую пятницу парады начнутся с защитных мер против вируса, но организаторы заявили, что в воскресенье митинги не могут проводиться «прилюдно» и будут отменены, за исключением выступлений Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи по телевидению.


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