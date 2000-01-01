18.02 14:40 MIGnews.com

Турция стремится к разрядке в отношениях с Россией

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Восстановит ли визит турецкой делегации в Москву турецко-российское партнерство в Сирии? В феврале он подвергся серьезным испытаниям: сначала усилившейся напряженностью между Анкарой и Дамаском, а затем словесной эскалацией между Россией и Турцией. Но пока обе державы работали чтобы сохранить их отношения, закрепленные рядом соглашений, касающихся их соответствующих интересов в провинции Идлеб, на северо-западе Сирии. Нынешняя встреча последовала за визитом российских чиновников на прошлой неделе в Турцию, который не привел к конкретному соглашению.В начале этого месяца между Анкарой и Дамаском возник беспрецедентный кризис после гибели 14 турецких солдат за неделю в результате обстрела сирийской артиллерией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил нанести удар по сирийскому режиму «везде» в случае нового нападения на турецкие силы в северо-западной Сирии.Несмотря на противоречивые интересы на местах, поддерживающая повстанцев Турция и союзник Дамаска, Россия с 2016 года работали над укреплением своего сотрудничества, вплоть до того, как в 2018 году было подписано соглашение о прекращении военных действий в Идлибе.Впрочем, помимо России, Турция старается поддерживать хорошие отношения и с США, с которыми у неё много спорных моментов, но схожие мнения по Идлибу. Так, Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры, на которых, в частности, назвали недавние атаки сирийских сил в регионе «недопустимыми», пишет L'Orient-Le Jour