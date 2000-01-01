18.02 13:44 MIGnews.com

ФАТХ и ХАМАС обвиняют друг друга в провале примирения

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ФАТХ и ХАМАС обвинили друг друга в отсутствии примирения после публикации ближневосточного мирного плана президента США Дональда Трампа.Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал все группировки объединиться и выработать общую стратегию противодействия мирному соглашению, и были надежды, что он отправит группу ООП в Газу для примирения со своими политическими соперниками в ХАМАСе, положив конец 13 годам внутреннего раскола.Но встреча еще не состоялась, и каждая сторона обвиняет другую в препятствии и исключении.ХАМАС захватил контроль над сектором Газа силой, в 2007 году, в результате чего палестинцы были разделены между двумя правительствами. ХАМАС контролирует Газу, а Палестинская администрация управляет автономными районами оккупированного Израилем «Западного берега». Обе стороны остаются злейшими врагами.Секретарь исполнительного комитета ООП, Саеб Эрекат заявил, что фракции организации готовы отправиться в сектор Газа. «Именно ХАМАС откладывает визит, отказываясь приглашать фракции на встречу, на которой присутствуют все группировки в Газе», - сказал он. «Мы не видим никаких причин для того, чтобы ХАМАС задерживал рассылку приглашений палестинским группировкам в ответ на то, что было согласовано при проведении встречи группировок в Газе, до достижения соглашения о примирении и прекращения разделения».Аззам аль-Ахмад, член центрального комитета ФАТХ, сказал, что группа не ждет одобрения какой-либо партии. Он ждал официальной даты от ХАМАСа, чтобы провести фракционную встречу в Газе.В 2017 году ХАМАС и ФАТХ подписали соглашение о примирении после того, как ХАМАС согласился передать административный контроль над сектором Газа, включая ключевой пункт пересечения границы в Рафахе.Сделка была заключена при посредничестве Египта и помогла преодолеть пропасть между двумя палестинскими сторонами - поддерживаемой Западом Фатх и ХАМАС, которая рассматривается как террористическая организация в нескольких странах, включая США.Махмуд Аббас призвал все группировки объединиться и разработать общую стратегию противодействия мирному соглашению, и были надежды, что он отправит команду ООП в Газу для примирения со своими политическими соперниками в ХАМАСе, положив конец 13 годам внутреннего раскола. Но встреча еще не состоялась.Лидер ХАМАСа Исмаил Радван заявил, что нет необходимости в сокрытии или «уклонении», поскольку позиция группы была ясна в отношении представительства и делегаций. «Он (ХАМАС) неоднократно приветствовал визит делегации для достижения примирения, братья в« Исламском джихаде »и народных и демократических фронтах одобрили это», - сказал он Arab News. Фатх, по его словам, выступил против включения «сил сопротивления».«Проблема заключается в политической мысли Аббаса и его команды, которые не верят в реальное партнерство на местах, и им нравится исключать группировки сопротивления, которые представляют сотни мучеников», - добавил он.Источники сообщили, что ФАТХ хотел исключить три фракции - Освободительное движение, Движение моджахедов и Комитеты народного сопротивления - тогда как ХАМАС хотел, чтобы они участвовали из-за их лояльности.На прошлой неделе делегация ФАТХа посетила Газу без встречи с ХАМАС.Радван сказал, что встречи не было, потому что делегация настаивала на проведении «двусторонней встречи» только с ХАМАС.«Мы приветствовали прибытие делегации Палестинского органа в надежде, что это станет прелюдией к встрече на уровне генеральных секретарей или запланированной национальной встрече, но, к сожалению, ФАТХ начал с препятствий, первым из которых был отказ национального и фракционного присутствия на этой встрече », - сказал он.