18.02 15:52 MIGnews.com

3 ​​года тюрьмы за «сжигание израильского флага»

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Согласно материалов интернет-издания «Зеркало Бахрейна», Первый Высший уголовный апелляционный суд отклонил ходатайство подсудимого, осужденного в результате беспорядков после участия, наряду с другими, в мирном протесте в поддержку палестинского дела и поджоге израильского флага и других движимых вещей.Суд оставил в силе приговор обвиняемого сроком на 3 года в связи с предъявленными ему обвинениями.Молодой человек признался, что участвовал в шествии после подстрекательства со стороны второго обвиняемого, который уже был осужден. Молодой человек сказал, что он вместе со вторым обвиняемым и другими согласился встретиться на улице Аль-Будай. Они прибыли на место с деревянными досками, нефтью, стулом и израильским флагом. Они перекрыли улицу, поставили доски, вылили нефть и зажгли огонь, чтобы помешать силам безопасности.Суд заявил, что подозреваемые преследовали цель подвергнуть опасности жизнь и деньги людей, подорвать общественный порядок и препятствовать движению.Государственное обвинение обвинило их вместе с другим осужденным в умышленном создании пожара 30 мая 2019 года, который подвергает опасности жизни и имущество людей, и в участии в собрании более 5 человек в общественном месте. , стремясь нарушить мир, отметив, что они использовали насилие для достижения своей цели.Таким образом, суд первой инстанции приговорил двух подозреваемых к трем годам лишения свободы. Однако первый не принял вердикт и обжаловал его. Суд принял его жалобы по форме, отклонил их по существу и оставил в силе апелляционный приговор.