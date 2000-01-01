18.02 11:10 MIGnews.com

Разочарованные иранские избиратели обещают бойкот выборов

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Как сообщает TheNewArab, иранцы намерены бойкотировать предстоящие всеобщие выборы, поскольку на поле доминирует консервативный блок страны, состоящий из союзников верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.Многие иранцы, пострадавшие от экономических санкций , политических потрясений и сохраняющейся угрозы военного конфликта, возникшего в результате прошлой конфронтации с США из-за убийства командира Касема Сулеймани , говорят, что они не настроены голосовать на всеобщих выборах на этой неделе.Люди в Иране отказываются голосовать, ссылаясь на потерю доверия к политикам и нарушенные обещания по поводу повышения уровня жизни.62-летняя Пари рассказала AFP: "Ни за что! Мы не собираемся голосовать!". Ее дочь также намерена бойкотировать парламентские выборы в пятницу, потому что она больше не доверяет политикам.«Сегодня в Иране всем сложно. Мы сыты по горло. Мы хотим отправить сообщение, что нас не устраивает ситуация», - добавила мать.«Нет работы, нет будущего», - сказала дочь Пари Киана, добавив, что она больше не «доверяет властям» и встревожена их «отсутствием честности».Президент Хасан Рухани, переизбранный в 2017 году, пообещал больше социальных и личных свобод и заверил, что иранцы смогут извлечь выгоду из потепления отношений с Вашингтоном.Но многие люди чувствуют, что их жизнь была подорвана экономическим спадом и усугублена жесткими санкциями США с тех пор, как президент США Дональд Трамп в 2018 году отказался от знакового ядерного соглашения с Ираном.К этому добавилась угроза военного конфликта, так как Трамп усилил кампанию «максимального давления» против Исламской республики.38-летний Амир Мохташам, который был безработным в течение двух лет, сказал, что он обеспокоен отсутствием видения тех кандидатов, которым позволено баллотироваться на выборах.«Кажется, ни у кого из кандидатов нет плана на что-либо», - сказал он.«Ни консерваторы, ни реформисты не заслуживают доверия. Их волнуют только голоса ... Наши выборы бесполезны».Авторитет лидеров Ирана сильно пострадал, когда в прошлом месяце власти отрицали, что иранские вооруженные силы по ошибке сбили украинский авиалайнер. Голосование происходит после нескольких месяцев резко обостряющейся напряженности в отношениях между Ираном и его давним врагом США.Совет стражей, орган, который строго проверяет кандидатов, дисквалифицировал более половины из 14 444 человек, которые пытались выставить свою кандидатуру, в том числе десятки сотрудников, в основном умеренных и реформистских.30-летний торговец коврами по имени Мохаммед обвинил Рухани в распространении «лжи».«Мы голосовали за Рухани с мечтой, но ничего не добились», - сказал Мухаммед, обвинив власти в распространении «лжи».«У людей больше нет душевного спокойствия», - сказал он. «Когда люди не являются теми, кто решает, почему мы должны голосовать? Если голосование является легитимным, мы не будем голосовать».