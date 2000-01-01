18.02 10:22 MIGnews.com

Готов ли ХАМАС разоружиться в рамках мирного плана

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Президент США Дональд Трамп заявил во время своей речи о сделке века 28 января , что реализация сделки требует положить конец злонамеренных действий террористов. Хамаса. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, со своей стороны, в тот же день похвалил призыв плана «разоружить ХАМАС и демилитаризовать Газу».В ответ на эти призывы Израиля и США ХАМАС опубликовал серию реакций. Исмаил Хания, глава политического бюро ХАМАСа, в заявлениях для прессы ясно дал понять, что оружие ХАМАСа не должно быть частью какого-либо плана, и стратегия движения по созданию военных сил должна пойти так далеко, чтобы охватить Западны й берег и Иерусалим.Халил аль-Хайя, заместитель главы ХАМАСа в Газе, заявил, что заявление Трампа относительно оружия ХАМАСа - просто чушь.Это не первый случай, когда ХАМАС сталкивается с требованиями Израиля и международного разоружения. В феврале 2006 года Международный квартет призвал к разоружению движения, поскольку Палестинская администрация (ПА) подчеркнула в 2017 году необходимость иметь одно законное оружие, и ХАМАС отверг это. В марте 2019 года в египетском плане говорилось о разоружении движения в обмен на снятие осады с Газы.