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Готов ли ХАМАС разоружиться в рамках мирного плана | Фото:18.02 10:22   MIGnews.com

Готов ли ХАМАС разоружиться в рамках мирного плана

Президент США Дональд Трамп  заявил  во время своей  речи  о сделке века 28 января , что реализация сделки требует положить конец злонамеренных действий террористов. Хамаса. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, со своей стороны,   в тот же день похвалил призыв плана «разоружить ХАМАС и демилитаризовать Газу».

В ответ на эти призывы Израиля и США ХАМАС опубликовал серию реакций. Исмаил Хания, глава политического бюро  ХАМАСа, в заявлениях для прессы ясно дал понять,  что оружие ХАМАСа не должно быть частью какого-либо плана, и стратегия движения по созданию военных сил должна пойти так далеко, чтобы охватить Западны й берег и Иерусалим.

Халил аль-Хайя, заместитель главы ХАМАСа в Газе, заявил, что заявление Трампа относительно оружия ХАМАСа - просто чушь.

Это не первый случай, когда ХАМАС сталкивается с требованиями  Израиля  и международного разоружения. В феврале 2006 года  Международный квартет  призвал к разоружению движения, поскольку Палестинская администрация (ПА)  подчеркнула  в 2017 году необходимость иметь одно законное оружие, и ХАМАС  отверг  это. В марте 2019 года в египетском  плане  говорилось о разоружении движения в обмен на снятие осады с Газы.


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