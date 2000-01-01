17.12 09:47 MIGnews.com

США хотят знать о серьезности намерений Анкары по базам

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По сообщениям СМИ, Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов о возможности закрытия Анкарой своих баз «Инджирлик» и «Кюреджик» для США.По его словам, в Вашингтоне хотят знать, насколько серьезными являются намерения Анкары закрыть для США турецкие военные базы «Инджирлик» и «Кюреджик».«Впервые я узнал об этом из газет, и поэтому мне нужно поговорить с моим коллегой из Министерства обороны (Турции), чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьезно настроены», - сказал Эспер.По мнению главы Пентагона, вопрос с базой «Кюреджик» необходимо обсудить в НАТО.«Конечно, Турция является суверенным государством и, следовательно, имеет право размещать или не размещать контингент НАТО или иностранные силы на своей территории. Но, как я уже сказал, если Анкара серьезна в своих намерениях, то это уже вопрос альянса, вопрос нашей приверженности альянсу», - сказал Эспер.Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы «Инджирлик» и «Кюреджик» в ответ на возможные санкции США.Проект резолюции о введении санкций против Турции в связи с приобретением российских ЗРК С- 400 и действиями Анкары в Сирии, утвержденный комитетом по международным делам Сената Конгресса США, предусматривает режим ограничений против турецких оборонных и финансовых структур.Комитет по внешним связям Сената 13 декабря утвердил (18 голосами «за» и четырьмя «против») проект резолюции за № 2641 «О поддержке национальной безопасности США и предотвращении возрождения ДЕАШ».Схожий документ был утвержден 29 октября Палатой представителей Конгресса США.Авторы документа называют «неприемлемой» закупку Турцией российских систем ЗРК С-400 и действия турецкой армии в рамках операции «Источник мира», а также требуют ввести ряд ограничительных мер финансового и оборонного характера против Турции.