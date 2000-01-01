17.12 16:36 MIGnews.com

Швейцария может открыть гуманитарный канал в Иран

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Официальные представители Швейцарии и США сообщили агентству Рейтер, что гуманитарный канал для доставки продуктов питания и лекарств в Иран может быть открыт в течение нескольких месяцев.В то время как продовольствие, медикаменты и другие предметы гуманитарного назначения освобождены от санкций, введенных в отношении Тегерана в прошлом году президентом США Дональдом Трампом, эти меры не позволили большинству иностранных банков вести дела с Исламской Республикой. Объявление о гуманитарном канале было сделано через несколько дней после того, как между Тегераном и Вашингтоном произошел редкий обмен заключенными при участии швейцарского посредника .«Наша роль в том, чтобы действительно иметь возможность поставлять продовольствие и товары для здоровья иранскому народу. И поэтому мы прилагаем все усилия для создания этого гуманитарного канала», - сказал Паскаль Баэрисвиль, государственный секретарь Швейцарии по иностранным делам.«В конечном счете, это зависит от компаний и банков, желающих участвовать ... Мы недавно достигли прогресса», - пояснил он.На вопрос о том, можно ли ожидать, что канал будет запущен в первой половине 2020 года, Баэрисвил сказал: «Я надеюсь, но это очень сложно предсказать, поскольку он не полностью находится в наших руках».Гуманитарный проект был облегчен после того, как США объявили, как проверять и сертифицировать такие сделки, не проходя через центральный банк Ирана и не переводя средства в страну.«Если бы эта модель работала, было бы здорово, если бы другие могли последовать ей», - сказал Баэрисвил.Отметим, что Франция уже возглавила усилия по созданию европейского торгового механизма для отправки продовольствия и гуманитарных грузов в Иран, что пока не увенчалось успехом.Недавно Тегеран объявил об освобождении иранского ученого Масуда Солеймани из Соединенных Штатов незадолго до того, как Вашингтон объявил, что американский исследователь Сиюэ Ван возвращается домой.«Спасибо Ирану за очень честные переговоры», - написал Трамп после редкого обмена заключенными. «Я думаю, что было здорово показать, чем мы можем что-то сделать. Это могло быть предвестником того, что можно сделать».Аналитики говорят, что обмен открыл двери для дальнейших обменов и переговоров.«Мы готовы - если обе стороны попросят нас - конечно же, содействовать дальнейшему обмену», - заявил Баерисвил.Однако, одновременно, госсекретарь США Майк Помпео объявил о новом раунде санкций в отношении крупнейшей иранской судоходной компании и авиакомпании за их предполагаемую роль в контрабанде оружия.Санкции нацелены на судоходные линии Исламской Республики Иран (IRISL) и его дочернюю компанию E-Sail Shipping, расположенную в Китае, а также на трех агентов Mahan Air.На конференции в Госдепартаменте Помпео сказал журналистам, что компании запускают программы, которые «откачивают» средства от иранского народа и служат для «усиления кампании террора и запугивания режима в стране и во всем мире».