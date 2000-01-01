17.12 14:17 MIGnews.com

Борис Джонсон примет закон против БДС

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Ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон включит движение против БДС в качестве одного из приоритетов правительства во время выступления королевы в четверг.Новое консервативное правительство Бориса Джонсона представит закон, запрещающий государственным органам Великобритании работать с теми, кто участвует в кампаниях BDS , заявил в воскресенье специальный посланник Великобритании по вопросам Холокоста Эрик Пиклз.«BDS является антисемитским и должен рассматриваться как таковой», - сказал Пиклс, который также является председателем Консервативных друзей Израиля.«Антисемитизм - это атака на британский образ жизни и британскую идентичность. Без наших еврейских граждан мы были бы меньшей нацией», - добавил он, сославшись на потерю лейбористов как отказ от антисемитизма.Отметим, что ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон перечислит движение против БДС в качестве одного из приоритетов правительства во время выступления королевы в четверг, сообщает ежедневная газета «i».Эти усилия были перечислены в разделе внешней политики манифеста Консервативной партии, который обязался помешать местным советам бойкотировать продукцию из других стран, включая Израиль. В манифесте говорилось, что это «подорвет сплоченность сообщества».Джонсон был против кампаний BDS, заявив в 2015 году Би-би-си, что он «не может придумать ничего более глупого», чем бойкотировать Израиль.Израиль заявляет, что движение представляет собой стратегическую угрозу, и обвиняет его в антисемитизме. Активисты категорически отвергают это, называя его попыткой дискредитировать их.