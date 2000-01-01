17.12 15:22 MIGnews.com

Эрдоган решил отправить военную помощь ПНС в Ливию

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Правительство национального согласия Ливии (ПНС) ранее обращалось за военной помощью к Турции. Теперь, как сообщает Al Arabia со ссылкой на неназванные источники, Турция решила направить в Триполи спецназ, советников и военную технику.Турецкий президент Реджеп Эрдоган накануне принял в Стамбуле премьер-министра ПНС Ливии Файеза аль-Сарраджа и заявил, что Анкара не считает командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара законным лидером. Во время встречи он подчеркнул, что Турция может направить в Ливию армию.«Мы будем защищать права Ливии и Турции в Восточном Средиземноморье. Мы более чем готовы оказать любую необходимую поддержку Ливии», — сказал Эрдоган в понедельник.Как сообщают арабские медиа, Анкара подписала соглашение с ПНС о вводе сил быстрого реагирования в Триполи, чтобы предотвратить продвижение армии Хафтара.После этого пресс-секретарь ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари заявил, что Эрдоган хочет превратить Ливию в террористическую резиденцию.«Мы никогда не признаем присутствие Турции в Ливии», — сказал Мисмари, добавив, что «турецкий президент Эрдоган идет по неправильному пути».Силы Хафтара 13 декабря начали решающее наступление на Триполи. Сейчас боевые действия идут примерно в 10 километрах от центра города. Есть сообщения, что подразделения Ливийской национальной армии получили подкрепление.Ранее командующий ВМС Ливии адмирал Фарадж Махдауи известил, что Халифа Хафтар отдал приказ топить турецкий флот, приближающийся к ливийским берегам.«Мы получили приказ от командующего армией о потоплении турецких кораблей. Другого выбора нет», — сказал адмирал греческому Sky TV.Адмирал добавил, что через несколько дней ЛНА овладеет ливийской столицей.«Мы займем Триполи через несколько дней. И когда мы вступим, (премьер-министр ПНС) Сарадж покинет Ливию, и это соглашение (с Турцией) не будет выполнено», — сказал адмирал, имея в виду меморандум Турции и ПНС о морских зонах.Напомним, ситуация вокруг Ливии в последние недели сильно накалилась. В конце ноября президент Турции Реджеп Эрдоган и глава ливийского правительства (ПНС) Файез Сарадж, который контролирует только часть территории страны и Триполи, подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере и соглашение о морских зонах.Турция опубликовала карту «в свете турецко-ливийского меморандума«. На ней показана линия разграничения акватории между Турцией и Турецкой Республикой Северного Кипра, которая была установлена ​​межправительственным соглашением 2011 года. Кроме того, на карте обозначена «средняя линия» между морскими территориями Турции и Египта.Кипр, Греция и Египет, а также власти восточной части Ливии назвали меморандум незаконными. Греция заявила, что Турция пытается захватить значительную часть исключительной экономической зоны Греции.Отметим, что в последние дни стали появляться сообщения, что ЛНА вошла в ключевые районы Триполи, из-за чего Эрдоган, чтобы не потерять «свой последний оплот в Ливии» и «защитить турецко-ливийскую границу«, решился на крупномасштабную помощь союзнику Сарраджу. По некоторым сведениям, первые группы турецкого спецназа уже находятся в Ливии, а турецкие корабли и авиация готовы к переброске военной техники и личного состава.