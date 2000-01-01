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Борьба с терроризмом в Египте принесла свои плоды | Фото:17.12 12:01   MIGnews.com

Борьба с терроризмом в Египте принесла свои плоды

Усилия Египта по борьбе с терроризмом и экстремизмом принесли свои плоды, поскольку страна была исключена из списка стран, наиболее пострадавших от терроризма в 2019 году, пишет Egypt Today, с ссылкой на доклад Обсерватории по мониторингу такфири фатв и экстремистских идеологий в Дар-эль-Ифте.

Согласно индексу терроризма Центра мира и экономики, одного из крупнейших исследовательских центров, занимающихся мониторингом показателей терроризма во всем мире, имя Египта было исключено из списка.
Обсерватория подчеркнула, что доклад, выпущенный одним из крупнейших исследовательских институтов в мире, подтверждает успех усилий Египта в течение последних 5 лет по истощению источников терроризма и ликвидации террористических элементов и организаций, которые распространились по всему Египту с 2013 года.

«Это также международное свидетельство успеха всеобъемлющей операции, начатой ​​государством в феврале 2018 года по борьбе с силами терроризма и экстремизма в пограничных провинциях, таких как Северный Синай. Воздействие операции ощущалось по всей стране», - добавила обсерватория.

Обсерватория также объяснила, что число террористических актов в Египте резко сократилось, где число жертв террора сократилось на 90 процентов по сравнению с 2017 годом, «что гарантирует, что усилия в области безопасности и военные усилия принесли свои плоды, и им удалось защитить души и имущество, ликвидировав укрытия террористов », и противодействовать угрожающим схемам ».

Кроме того, обсерватория подчеркнула необходимость того, чтобы силы безопасности продолжали противостоять террористическим элементам и организациям. Это также указывало на важность общественной поддержки усилий и жертв армии и полиции, чтобы защитить страну и ее народ, и очистить страну от элементов Такфири, которые нацелены на безопасность родины и граждан.


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