17.12 15:44 MIGnews.com

Доха: О полноценном диалоге с Эр-Риядом говорить пока рано

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Катар и Саудовская Аравия достигли взаимопонимания по ряду вопросов, но говорить о полноценном диалоге между двумя странами пока рано. Об этом сказал глава МИД Катара шейх Мухаммед бин Абдуррахман аль-Тани в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира».По его словам, за два с половиной года, прошедших после возникновения кризиса вокруг Катара, Доха не вела всеобъемлющих переговоров с Эр-Риядом, но регулярно заявляла о своей готовности к диалогу.Говорить о полноценном диалоге пока рано, но между Дохой и Эр-Риядом налажен канал коммуникации, отметил министр.«До настоящего времени Саудовская Аравия и Катар пришли к договоренности по вопросам, связанным с суверенитетом, добрососедскими отношениями и сохранением единства в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива. Другие вопросы между двумя странами пока не обсуждались», - сказал аль-Тани.По его словам, Доха с первого дня кризиса выступала за диалог со всеми странами, включая Бахрейн и ОАЭ, но в настоящее время поддерживает связь только с Эр-Риядом.Отметим, что, по утверждению министра, поставленные Катару в начале кризиса условия из 13 пунктов утратили актуальность.Пятого июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства.