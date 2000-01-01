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Аятола Хаменеи обвиняет врагов в саботаже | Фото:17.11 21:02   MIGnews.com

Аятола Хаменеи обвиняет врагов в саботаже

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в воскресенье поддержал повышение цен на бензин, вызвавшее протесты по всему Ирану, обвиняя противников Исламской Республики и иностранных врагов в "саботаже", сообщает государственное телевидение.

«Несомненно, некоторые люди обеспокоены этим решением ... но саботаж и поджог совершаются хулиганами, а не нашим народом. Контрреволюция и иранские враги всегда поддерживали саботаж и нарушения безопасности и продолжают это делать», - сказал аятолла Хаменеи. В субботу в Тегеране и десятках городов по всей стране демонстранты столкнулись с силами полиции и безопасности, на следующий день после того, как правительство повысило цены на бензин, сообщают иранские информационные агентства и социальные сети.

В субботу официальные лица заявили, что один человек был убит в юго-восточном городе Сирджан, в то время как в соцсетях сообщалось о нескольких других случаях смерти, поскольку протесты стали политическими.

Полуофициальное информационное агентство ISNA сообщило, что доступ в Интернет в Иране был ограничен после протестов по распоряжению совета государственной безопасности.
«К сожалению, возникли некоторые проблемы, несколько человек погибли, а некоторые центры были разрушены», - сказал Хаменеи.

Хаменеи сказал, что повышение цен на бензин основано на мнении экспертов и должно быть реализовано, но он призвал чиновников не допустить повышения цен на другие товары.


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