Майк Помпео поддержал иранцев

США госсекретарь Майк Помпео дал первое официальное заявление поддержки продолжающихся народных протестов в Иране в воскресенье, так как лидер Исламской республики осудил «хулиганов» на улицах.
«Как я сказал народу Ирана почти полтора года назад: Соединенные Штаты с вами», - написал Помпео в твиттере, приложив к нему персоязычный твит, который он ранее опубликовал в июле 2018 года, в котором упоминалась речь, которую он адресовал иранскому народу..
«После 40 лет тирании гордый иранский народ не хранит молчания о злоупотреблениях своего правительства», - говорится в оригинальном твите.
«Мы тоже не будем молчать. У меня есть послание народу Ирана: Соединенные Штаты слышат вас. Соединенные Штаты поддерживают вас. Соединенные Штаты с вами..
США с энтузиазмом поддержали протесты против режима, которые вспыхнули в прошлом году в Исламской республике, с которой они вели публичную словесную войну с начала президентства Трампа.
Экономика Ирана страдает от жестких экономических санкций, введенных президентом Трампом с мая 2018 года, когда он вывел Вашингтон из соглашения 2015 года с мировыми державами, которое ввело контроль над ядерной программой Тегерана в обмен на отмену санкций.
Вашингтон отрицает, что поддерживает смену режима в Иране, однако часто связывает недовольство иранским правительством недовольство с экономическими проблемами с областями, где у США есть свои претнзии, такие как вмешательство Ирана в региональные конфликты.
«Иранское правительство разбазаривает ресурсы своих граждан, - заявил Помпео в 2018 году, - будь то авантюризм в Сирии, поддержка Хезболлы, Хамаса и Хуситов, или его амбиции по расточительному расширению своей ядерной программы, оно лишь усилит страдания народа Ирана ".
Поскольку в отношении Ирана были введены широкомасштабные санкции, риал резко упал, инфляция составляет более 40 процентов, и Международный валютный фонд ожидает, что экономика Ирана сократится на девять процентов в этом году и стагнирует в 2020 году.