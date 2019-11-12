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Майк Помпео поддержал иранцев | Фото:17.11 20:05   MIGnews.com

Майк Помпео поддержал иранцев

США госсекретарь Майк Помпео дал первое официальное заявление поддержки продолжающихся народных протестов в Иране в воскресенье, так как лидер Исламской республики осудил «хулиганов» на улицах.

«Как я сказал народу Ирана почти полтора года назад: Соединенные Штаты с вами», - написал Помпео в твиттере, приложив к нему персоязычный твит, который он ранее опубликовал в июле 2018 года, в котором упоминалась речь, которую он адресовал иранскому народу..

«После 40 лет тирании гордый иранский народ не хранит молчания о злоупотреблениях своего правительства», - говорится в оригинальном твите.

«Мы тоже не будем молчать. У меня есть послание народу Ирана: Соединенные Штаты слышат вас. Соединенные Штаты поддерживают вас. Соединенные Штаты с вами..

Отметим, что в субботу тысячи иранцев вышли на улицы в знак протеста против неожиданного решения о повышении цен на бензин и нормировании в стране, пострадавшей от санкций США.

США с энтузиазмом поддержали протесты против режима, которые вспыхнули в прошлом году в Исламской республике, с которой они вели публичную словесную войну с начала президентства Трампа.

Экономика Ирана страдает от жестких экономических санкций, введенных президентом Трампом с мая 2018 года, когда он вывел Вашингтон из соглашения 2015 года с мировыми державами, которое ввело контроль над ядерной программой Тегерана в обмен на отмену санкций.

Вашингтон отрицает, что поддерживает смену режима в Иране, однако часто связывает недовольство иранским правительством недовольство с экономическими проблемами с областями, где у США есть свои претнзии, такие как вмешательство Ирана в региональные конфликты.

«Иранское правительство разбазаривает ресурсы своих граждан, - заявил Помпео в 2018 году, - будь то авантюризм в Сирии, поддержка Хезболлы, Хамаса и Хуситов, или его амбиции по расточительному расширению своей ядерной программы, оно лишь усилит страдания народа Ирана ".

Поскольку в отношении Ирана были введены широкомасштабные санкции, риал резко упал, инфляция составляет более 40 процентов, и Международный валютный фонд ожидает, что экономика Ирана сократится на девять процентов в этом году и стагнирует в 2020 году.


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