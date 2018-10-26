Израиль поставит газ в ПА на деньги Катара

Согласно палестинским экономическим источникам, Палестинская администрация (ПА) одобрила давно отложенное предложение по эксплуатации электростанции в секторе Газа с использованием израильского природного газа и катарского финансирования. Некоторые критики, однако, опасаются, что проект отменит усилия по сокращению экономической зависимости Палестины от Израиля.
Мохаммед Абу Джаяб, экономист и редактор экономической газеты Al-Eqtesadia в Газе, сказал Al-Monitor, что Катар согласился с ПА и Израилем, чтобы обеспечить необходимые средства для проекта. «Это включает в себя строительство трассы газопровода протяженностью 40 километров и трех насосных станций вдоль восточной границы сектора Газа». Проект стоимостью 88 миллионов долларов займет 18-24 месяца, сказал он , добавив: «Реализация начнется в начале 2020 года».
Абу Джаяб впервые обнародовал эту сделку в своем блоге на Facebook, основываясь на информации из его источников в палестинском руководстве. Это соглашение между ПА и Катаром имело место во время встречи 30 октября между председетелем ПА Махмудом Аббасом и послом Катара Мохаммедом аль-Эмади в Рамаллахе, который также является председателем комитета по восстановлению Газы , сказал Абу Джаяб.
Следует отметить, что Катар впервые предложил этот проект в 2015 году, и с тех пор было проведено несколько совещаний по этой теме. Сейчас это вновь обсуждается в свете гуманитарных договоренностей, достигнутых в октябре 2018 года с помощью Египта и Катара.