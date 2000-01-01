17.10 15:40 MIGnews.com

Иордания не разрешает израильским фермерам оставаться

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Высокопоставленные официальные лица сообщили Kan 11 News в среду, что, по-видимому, израильская сельскохозяйственная деятельность в анклаве Цофар будет продлена на несколько месяцев в рамках переговоров между правительствами Израиля и Иордании относительно будущего территории.По словам этих чиновников, в настоящее время осуществляется продление израильской деятельности в анклаве Цофар еще на один сельскохозяйственный сезон, который составляет около шести месяцев. Расширение было предоставлено для обсуждения «будущих бизнес-моделей», которые позволили бы продолжить работу израильских фермеров там.Сообщалось также, что обсуждения этого вопроса продолжаются во главе с Советом национальной безопасности Израиля.Однако, в заявлении МИД Иордании говорится, что сообщения о том, что Иордания согласилась продлить или возобновить аренду анклавов Цофар и Нахараим, являются неверными,- сообщает Jewish Press.Представитель МИД Суфиан аль-Куда сказал, что срок действия приложений мирного соглашения об аренде двух анклавов истекает 10 ноября, и что консультации, проводимые Иорданией с Израилем, касаются прекращения аренды, а не ее продления.Анклав Цофар - это анклав Израиля, расположенный на территории Иордании. В соответствии с израильско-иорданским мирным соглашением, подписанным в октябре 1994 года, земля была передана суверенитету Иордании и сдана в аренду государству Израиль на 25 лет с возможностью продления.Анклав находится рядом с Мошавом Цофар в пустыне Арава, отсюда и его название. Он включает 1112 акров, из которых 371 акр возделывается как сельскохозяйственная земля, выращивая в основном перец.Анклав Нахариим, расположенный дальше к северу, где река Ярмук впадает в реку Иордан, является местом расположения парка Остров Мира на пограничном переходе, который является туристическим объектом в буферной зоне между Иорданией и Израилем. Район культивируется местными фермерами кибуца.На прошлой неделе глава Регионального совета Иорданской долины Идан Гринбаум направил письмо королю Иордании Абдалле с просьбой встретиться с королем для обсуждения возобновления аренды. Король не ответил.Отмнтим, что местные жители жалуются, что в течение всего года с тех пор, как король Иордании объявил о своем плане не продлевать аренду, никто в израильском правительстве не говорил с местными фермерами о компенсации за землю, которую они потеряют, или о передаче новых сельскохозяйственных земель.