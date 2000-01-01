17.10 14:02 MIGnews.com

США останутся в северо-восточной Сирии

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Силы США останутся на северо-востоке Сирии даже после того, как президент Дональд Трамп официально объявил, что примерно 1000 военнослужащих США будут выведены из зоны, контролируемой курдами, сообщили Al-Monitor источники, связанные с Сирийскими демократическими силами, поддерживаемыми США (SDF). По крайней мере три источника сообщили, что «некоторые» силы США будут перебазированы на юго-восток от города Манбидж. Один из источников сказал, что они будут размещены вокруг плотины Тишрин.Сообщения о передислокации последовали за первым в истории телефонным разговором между Трампом и командиром СДФ Мазлумом Кобане.Отметим, что Пентагон был настроен против вывода войск, против которого были многие чиновники Министерства обороны, которые в частном порядке оценивали вывод войск как предательство курдов. Поэтому вряд ли удивительно, что они будут оставаться - хотя и в уменьшенном количестве - так долго, как смогут.Источники не уточняют точный размер сил США или то, как долго они будут оставаться. Официальный представитель СДФ, выступивший на условиях строгой анонимности, заявил, что присутствие американских сил в Тишрине, пусть и кратковременное, поможет предотвратить предполагаемые шаги сирийских сил режима против СДФ, прибывающих с позиций, расположенных на юге в Табке.«Пребывание некоторых американских войск будет позитивным событием, и в зависимости от того, как долго они будут оставаться, это позволит СДФ договориться о лучших условиях с режимом», - сказал чиновник, добавив, что СДФ обеспечит защиту вооруженных сил США. «Но ничто из этого не меняет того факта, что ситуация на месте коренным образом изменилась после турецкого вторжения», - сказал он «Аль-Монитор».