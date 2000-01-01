США останутся в северо-восточной Сирии

Силы США останутся на северо-востоке Сирии даже после того, как президент Дональд Трамп официально объявил, что примерно 1000 военнослужащих США будут выведены из зоны, контролируемой курдами, сообщили Al-Monitor источники, связанные с Сирийскими демократическими силами, поддерживаемыми США (SDF). По крайней мере три источника сообщили, что «некоторые» силы США будут перебазированы на юго-восток от города Манбидж. Один из источников сказал, что они будут размещены вокруг плотины Тишрин.
Сообщения о передислокации последовали за первым в истории телефонным разговором между Трампом и командиром СДФ Мазлумом Кобане.
Отметим, что Пентагон был настроен против вывода войск, против которого были многие чиновники Министерства обороны, которые в частном порядке оценивали вывод войск как предательство курдов. Поэтому вряд ли удивительно, что они будут оставаться - хотя и в уменьшенном количестве - так долго, как смогут.
Источники не уточняют точный размер сил США или то, как долго они будут оставаться. Официальный представитель СДФ, выступивший на условиях строгой анонимности, заявил, что присутствие американских сил в Тишрине, пусть и кратковременное, поможет предотвратить предполагаемые шаги сирийских сил режима против СДФ, прибывающих с позиций, расположенных на юге в Табке.
«Пребывание некоторых американских войск будет позитивным событием, и в зависимости от того, как долго они будут оставаться, это позволит СДФ договориться о лучших условиях с режимом», - сказал чиновник, добавив, что СДФ обеспечит защиту вооруженных сил США. «Но ничто из этого не меняет того факта, что ситуация на месте коренным образом изменилась после турецкого вторжения», - сказал он «Аль-Монитор».