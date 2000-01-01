Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Турция о целях операции «Источник мира» | Фото:17.10 12:48   MIGnews.com

Турция о целях операции «Источник мира»

Зона безопасности, которую Турция намерена создать на севере Сирии, не помешает борьбе с террористами ДЕАШ. Об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире BBC, комментируя операцию «Источник мира».

«Турция вела борьбу с террористами ДАЕШ в сирийском районе Джераблус. Было схвачено более пяти тысяч боевиков, свыше восьми тысяч передано странам происхождения или депортировано. В Джераблусе было нейтрализовано до трех тысяч террористов ДАЕШ», - сказал Калын.

Отметим, что по утверждению Калын, Турция сделает все возможное для того, чтобы предотвратить повторное появление ДАЕШ в Сирии, Ираке или где-либо еще.

Пресс-секретарь также ответил на вопрос, может ли Турция гарантировать это.

«Турция уже сделала это в Африне, Джераблусе, Идлибе и других местах», - сказал Калын.

По его словам, Турция больше, чем кто либо, приложила усилия для обеспечения безопасности сирийского народа и сирийских беженцев.

«Турция предоставила убежище почти четырем миллионам беженцев из Сирии. Мы защитили этих беженцев от атак ДЕАШ в Турции и Сирии. Борьба с ДАЕШ будет продолжена. Кроме того, Анкара продолжит сотрудничество с международной коалицией по борьбе с ДЕАШ, Европой, США, Ираном, арабскими странами, Россией. ДЕАШ - наш общий враг. Турция будет и далее бороться с ДЕАШ», - сказал Калын.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:01
Ватикан выпустил "умные" четки
12:58
Названа причина гибели пассажиров SSJ-100
12:25
Пранкер Вован о хайпе на Заворотнюк: репутация дороже
11:57
Курды обвини Турцию в применении запрещенного оружия
11:29
Мама Иссахар про обмен на россиянина: нет на повестке дня
11:02
Попытка теракта возле Рамаллы: нападающий обезврежен
10:38
Сын голливудского актера жестоко убил собственную мать
09:32
Фото женщин ЦАХАЛа попали на порносайты
09:00
Названа самая красивая девочка мира: фото
08:38
Израильтяне бойкотируют перелеты в Россию из-за Иссахар
07:20
Второй этап: Израиль прекращает подачу электричества в ПА
07:00
Британка спутала смертельную болезнь с беременностью
05:58
Джонсон сделал амбициозное заявление о Brexit
04:43
Сотни мигрантов едва не сгорели заживо в испанском лагере
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus