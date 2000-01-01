17.10 12:48 MIGnews.com

Турция о целях операции «Источник мира»

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Зона безопасности, которую Турция намерена создать на севере Сирии, не помешает борьбе с террористами ДЕАШ. Об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире BBC, комментируя операцию «Источник мира».«Турция вела борьбу с террористами ДАЕШ в сирийском районе Джераблус. Было схвачено более пяти тысяч боевиков, свыше восьми тысяч передано странам происхождения или депортировано. В Джераблусе было нейтрализовано до трех тысяч террористов ДАЕШ», - сказал Калын.Отметим, что по утверждению Калын, Турция сделает все возможное для того, чтобы предотвратить повторное появление ДАЕШ в Сирии, Ираке или где-либо еще.Пресс-секретарь также ответил на вопрос, может ли Турция гарантировать это.«Турция уже сделала это в Африне, Джераблусе, Идлибе и других местах», - сказал Калын.По его словам, Турция больше, чем кто либо, приложила усилия для обеспечения безопасности сирийского народа и сирийских беженцев.«Турция предоставила убежище почти четырем миллионам беженцев из Сирии. Мы защитили этих беженцев от атак ДЕАШ в Турции и Сирии. Борьба с ДАЕШ будет продолжена. Кроме того, Анкара продолжит сотрудничество с международной коалицией по борьбе с ДЕАШ, Европой, США, Ираном, арабскими странами, Россией. ДЕАШ - наш общий враг. Турция будет и далее бороться с ДЕАШ», - сказал Калын.