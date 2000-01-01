17.10 12:15 MIGnews.com

Идлиб: Уйти или остаться

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Ультиматум, объявленный по соглашению Турции и России вооруженной сирийской оппозиции для создания демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, истекает в условиях, когда группировка "Хайяттахрираш-Шам" (бывший "Фронт ан-Нусра") по-прежнему настаивает на сохранении военного присутствия в этом районе и продолжении войны.Эта группировка опубликовала заявление, в котором говорится, что она не будет отступать из буферной зоны Идлиба и сохранит в этом районе свою живую силу и тяжелое вооружение.Заявление было опубликовано накануне истечения крайнего срока вывода, который официально уже истек. До 10 октября из демилитаризованной зоны следовало вывести все тяжелое вооружение, а к 15 октября ее должны были покинуть все радикальные группировки.За выполнение Сочинского соглашения на данном этапе отвечает Турция. Представители турецкой разведки проводили переговоры со всеми экстремистскими группами. Против несогласных боевиков планировалась военная операция. В провинцию Идлиб из Турции передислоцирована бригада турецкого спецназа, а также другая живая сила и тяжелая боевая техника.