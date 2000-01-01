17.09 16:40 MIGnews.com

Европейцы предпочитают нейтралитет

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Согласно новому опросу, проведенному Европейским советом по международным отношениям, подавляющее большинство европейцев хотят остаться нейтральными в случае конфликта между США и Россией. Более того, два члена НАТО скорее поддержат Москву, чем своих союзников по альянсу, пишет Stars and Stripes.Опрос, проведенный в 14 государствах ЕС, затрагивал ряд вопросов: от торговли и изменения климата до расходов на оборону. На вопрос, какую сторону необходимо поддержать в случае американо-российской войны, большинство во всех странах, кроме одной, заявили, что лучше всего будет не поддерживать ни одну из сторон, утверждает издание.Отметим, что недавно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при Дональде Трампе США начали представлять для ЕС такую же серьезную угрозу, как и Китай. Такие слова лишь в очередной раз продемонстрировали, насколько отношения между Европой и Америкой просели под тяжестью политики «Америка превыше всего». Новый же опрос Европейского совета по международным отношениям показывает, что уровень поддержки США со стороны граждан ЕС и в самом деле достиг дна, пишет Svenska Dagbladet.