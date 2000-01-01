Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Европейцы предпочитают нейтралитет | Фото:17.09 16:40   MIGnews.com

Европейцы предпочитают нейтралитет

Согласно новому опросу, проведенному Европейским советом по международным отношениям, подавляющее большинство европейцев хотят остаться нейтральными в случае конфликта между США и Россией. Более того, два члена НАТО скорее поддержат Москву, чем своих союзников по альянсу, пишет Stars and Stripes.

Опрос, проведенный в 14 государствах ЕС, затрагивал ряд вопросов: от торговли и изменения климата до расходов на оборону. На вопрос, какую сторону необходимо поддержать в случае американо-российской войны, большинство во всех странах, кроме одной, заявили, что лучше всего будет не поддерживать ни одну из сторон, утверждает издание.

Отметим, что недавно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при Дональде Трампе США начали представлять для ЕС такую же серьезную угрозу, как и Китай. Такие слова лишь в очередной раз продемонстрировали, насколько отношения между Европой и Америкой просели под тяжестью политики «Америка превыше всего». Новый же опрос Европейского совета по международным отношениям показывает, что уровень поддержки США со стороны граждан ЕС и в самом деле достиг дна, пишет Svenska Dagbladet.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:38
Рианна спровоцировала слухи о беременности
17:18
Нобелевский лаурет подал жалобу в ЦИК на одну из партий
17:02
Анастасия Заворотнюк введена в искусственную кому
16:34
На грани трагедии: будет создано лево-арабское правительство
16:32
Путин: "Мы считаем Израиль русскоязычным государством"
16:25
Явка на 14:00 – 36,5%
16:11
Рухани и Эрдоган об атаке на саудовские НПЗ – самозащита
16:08
3 участка в селе друзов закрыты из-за фальсификаций
16:03
Суд Гааги начал слушания о военных преступлениях Ганца
15:38
"Левые и арабы – голосуйте, чтобы не подвести Нетаниягу"
15:29
Шакед сцепилась с Горовицем в Тель-Авиве  
15:19
Время спасать Израиль, палестинцы уже празднуют победу!
15:08
Саммит РФ, Ирана и Турции: где пройдут следующие переговоры
15:04
Атака по шиитской базе на границе с Ираком: 10 погибших
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus