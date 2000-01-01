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Иран исключает возможность перговоров с США | Фото:17.09 12:55   MIGnews.com

Иран исключает возможность проведения переговоров с США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи исключил возможность переговоров с США на любом уровне.

Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

По его словам, власти Ирана едины во мнении о невозможности переговоров с США.

Президент Дональд Трамп пытается доказать своим оппонентам в США и европейским странам, что единственный способ борьбы с Ираном заключается в максимальном давлении, отметил Верховный лидер.

По его утверждению, если Иран сядет за стол переговоров с США, то это будет означать, что Тегеран уступил перед давлением Вашингтона.

Поэтому Иран исключает возможность переговоров с США на любом уровне, сказал Верховный лидер. "Если США раскаются и вернутся в ядерную сделку, то Иран может сесть за стол переговоров вместе с другими странами-участницами соглашения. Однако Иран не намерен вести никаких других переговоров с американской стороной в Нью-Йорке или где-либо еще", – сказал Хаменеи.


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