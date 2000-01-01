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Эмираты готовы сотрудничать с Израилем | Фото:17.06 21:05   MIGnews.com

Эмираты готовы сотрудничать с Израилем

Государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш призвал к расширению сотрудничества с Израилем.

Выступая на ежегодном Глобальном форуме Американского еврейского комитета, министр оправдал сближение своей страны с еврейским государством, несмотря на то, что Израиль планировал аннексировать большие участки Западного берега и долины реки Иордан. При этом, Гаргаш заявил, что хочет отделить разногласия по палестинскому вопросу от взаимной выгоды сотрудничества на других полях .

«Очевидно, что, оглядываясь на различные эпизоды арабской истории в контексте отношений с Израилем, мы видим, что переговоры и открытые линии связи действительно дадут лучшие результаты для нас и израильтян. В то же время политика риторики,политика обструкции, политика, направленная на то, чтобы фактически не открывать эти линии связи, только радикализовала израильско-палестинский конфликт», - пояснил он.

Выражая свое несогласие с «любой аннексией», Гаргаш, призвал быть реалистами и подчеркнул: «То, что было возможно в 1948 году, стало очень трудно достичь в 1967 году , то, что было возможно в 1967 году, стало очень трудно достичь в 80-х годах, а то, что стало возможным в 80-х годах, становится все более сложным. все труднее достичь сегодня ».

И, как вывод из его речи: политические разногласия необходимо «решать рационально ».


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