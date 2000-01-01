17.06 20:03 MIGnews.com

Силы безопасности ПА уничтожают документы

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Если Израиль продолжит аннексию, ЦАХАЛ может конфисковать конфиденциальные документы, как это было во время Второй интифады.Очевидно, опасаясь такого будущего, службы безопасности ПА уничтожают секретные документы, предвидя возможные нападения на их офисы, подтверждают источники в этих службах.Кроме того, осведомленный источник в спецлужбах ПА сказал, что службы безопасности начали уничтожать их месяц назад, после того, как президент Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что прекращает координацию безопасности с Израилем.Одновременно, два других источника сообщили, что некоторые документы были уничтожены после того, как они были отсканированы и перенесены на USB-накопители, которые затем были помещены в «секретные места».Напомним, что согласно соглашениям Осло 1993 года, Палестинская администрация контролирует все палестинские города на Западном берегу, но израильские военные могут войти в них для проведения арестов в координации с местными властями.Но в середине мая Аббас заявил, что он больше не чувствует себя связанным договорами, заявив, что планы аннексии Израиля показали, что он больше не соблюдает соглашения. Со своей стороны, премьер-министр Палестинской автономии Мохаммед Штайе недавно предупредил о «жарком лете», если Израиль продолжит реализацию плана аннексии.Все это дает аналитикам основания утверждать, что прекращение сотрудничества в области безопасности может вызвать беспорядки на Западном берегу.