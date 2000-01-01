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Американских запасов оружия в Израиле не хватает | Фото:17.06 16:17   MIGnews.com

Американских запасов оружия в Израиле не хватает

Еврейский институт национальной безопасности Америки (JINSA), исследующий проблемы американо-израильской политики по безопасности опубликовал отчет, в котором анализируется ситуация, которая описывается как «критическая нехватка американского оружия, поставленного в Израиль».

В документе содержится призыв к Соединенным Штатам пополнить свои запасы оружия в Израиле высокоточными боеприпасами.

При этом подчеркивается, что угрозы, которые исходят от врагов еврейского государства, такие как Иран и Хезболла, растут, как и напряженность в отношениях с террористическими группировками в секторе Газа.

Джонатан Рухе, директор по внешней политике JINSA, сказал , что мотивирующим фактором, стоящим за этим документом, было выделение «целого ряда способов поддержать то, что уже является крепким партнерством в сфере безопасности».

Он отметил, что присутствие США на Ближнем Востоке имеет тенденцию к снижению, «в то же время мы по-прежнему имеем серьезные интересы в регионе, главным образом, не давая Ирану доминировать на Ближнем Востоке».

По его мнению, в связи с тем, что Соединенные Штаты стремятся выйти из региона, «по сути дела, Израиль защищает интересы Америки. Поэтому многие наши рекомендации основаны на идее: что могут сделать США, чтобы помочь Израилю защитить себя и интересы США?».


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