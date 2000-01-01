Тегеран усиливает давление на Европу

Как сообщают СМИ, старший помощник главы МИД ИРИ по специальным политическим
вопросам Аббас Аракчи после встречи с заместителем главы европейской дипломатии
подчеркнул, что Иран ни в коем случае не будет продлевать 60-дневный срок,
предоставленный Европе на «реанимацию» СВПД.
После встречи в субботу в Тегеране с заместителем главы европейской дипломатии
Хельгой Шмидт он пояснил, что Тегеран не станет проводить заседание совместной
комиссии по контролю за реализацией СВПД ради принятия повторного заявления.
Отметив, что Иран все еще не увидел ощутимых действий со стороны европейцев, иранский
дипломат добавил: "Европейцы могут найти путь решения в отношении Ирана в сфере
банков, нефти, энергетики, транспорта и инвестиций, но до настоящего времени им не
удалось этого сделать".
Старший переговорщик иранской команды на ядерных переговорах Ирана с "шестеркой"
подчеркнул: "По окончании 60 дней, предоставленных ЕС на исправление дел, Иран
сделает следующий шаг, если европейской стороне не удастся удовлетворить
требования Ирана".
Иран 18 мая 2019 года в ответ на бездействие ЕС после выхода США из СВПД
приостановил ряд своих обязательств и предоставил оставшимся членам СВПД 60 дней на
выполнение ими своих обязательств в банковской и нефтяной сферах.