17.06 15:15 MIGnews.com

Тегеран усиливает давление на Европу

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Как сообщают СМИ, старший помощник главы МИД ИРИ по специальным политическимвопросам Аббас Аракчи после встречи с заместителем главы европейской дипломатииподчеркнул, что Иран ни в коем случае не будет продлевать 60-дневный срок,предоставленный Европе на «реанимацию» СВПД.После встречи в субботу в Тегеране с заместителем главы европейской дипломатииХельгой Шмидт он пояснил, что Тегеран не станет проводить заседание совместнойкомиссии по контролю за реализацией СВПД ради принятия повторного заявления.Отметив, что Иран все еще не увидел ощутимых действий со стороны европейцев, иранскийдипломат добавил: "Европейцы могут найти путь решения в отношении Ирана в сферебанков, нефти, энергетики, транспорта и инвестиций, но до настоящего времени им неудалось этого сделать".Старший переговорщик иранской команды на ядерных переговорах Ирана с "шестеркой"подчеркнул: "По окончании 60 дней, предоставленных ЕС на исправление дел, Ирансделает следующий шаг, если европейской стороне не удастся удовлетворитьтребования Ирана".Иран 18 мая 2019 года в ответ на бездействие ЕС после выхода США из СВПДприостановил ряд своих обязательств и предоставил оставшимся членам СВПД 60 дней навыполнение ими своих обязательств в банковской и нефтяной сферах.