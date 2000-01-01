17.05 18:35 MIGnews.com

МУС становится "орудием войны" против Израиля

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Главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда находится в горячем кресле. В ответ на сообщения о том, что ее офис сотрудничает с антиизраильскими неправительственными организациями, связанными с террористическими группами, такими как Народный фронт освобождения Палестины, она написала в Твиттере:«Кампании по дезинформации и клевете не меняют фактов о работе моего Управления в отношении ситуации в Палестине», – сообщает Израиль Каснетт в JNS.Поскольку в настоящее время она сосредоточена на выдвижении ложных обвинений в военных преступлениях против Израиля, Бенсуда считает, что МУС должен иметь возможность рассмотреть это дело, назвав обвинение в том, что она сотрудничает с террористическими НПО, «вводящим в заблуждение и необоснованным».Однако в недавнем отчете, опубликованном Иерусалимским центром по связям с общественностью (JCPA), утверждается, что МУС является еще одним инструментом, используемым Организацией освобождения Палестины и Палестинской администрацией для делегитимизации Израиля.По словам Дана Дайкера, одного из авторов доклада JCPA под названием «Правовое нападение: как МУС был вооружен против США и Израиля», «дело против Израиля в МУС» является успешным продолжением стратегии ООП-ПА нападения на Израиль в международном сообществе ».«То, что мы решили сделать здесь [в отчете], это разоблачить незаконную деятельность преступного террориста не только в суде, но и в отношении заявителей», - сказал он JNS. «Одно дело бороться с отсутствием доверия к суду, но другое дело бороться с судом, который сотрудничает с террористическими организациями».«Это стратегическая платформа для палестинского руководства», - добавил он. «И это было стратегическое решение палестинского руководства и связанных с ним НПО».Дайкер, сотрудник JCPA, имел в виду антиизраильские НПО «Аль-Хак», «Аль-Дамир», «Аль-Мезан» и Палестинский центр по правам человека, которые, по его словам, поддерживают тесные связи с признанными террористическими организациями ХАМАС и НФОП. (Народный фронт освобождения Палестины), и все они тесно сотрудничали с МУС, чтобы привлечь Израиль к суду по ложным обвинениям в предполагаемых военных преступлениях.В декабре 2019 года Бенсуда решила, что «военные преступления совершались или совершаются на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа».В апреле 2020 года она представила доклад, в котором она вынесла решение, что «Палестина» может считаться государством, над которым она имеет юрисдикцию.Проблема, по словам Дайкер, заключается в том, что ее решение «высмеивает всю концепцию международного права, нарушая Римский статут, основывающий свою легитимность на взаимодополняемости».МУС может претендовать на юрисдикцию, когда страны не могут осуществлять судебные разбирательства, в том числе в тех случаях, когда они намерены действовать, но на самом деле не хотят или не могут этого сделать.Поскольку Израиль обладает способностью привлекать своих солдат к ответственности и имеет хорошо документированную историю самоанализа, Дикер говорит, что МУС не обладает юрисдикцией для определения того, будут ли действия Израиля с 2014 года на «Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, и сектор Газа», как его описывает МУС, представляет собой военное преступление.Поскольку МУС не действует в соответствии с Римским статутом, по словам Дайкера, МУС превратился в политическую военную организацию.«Многие упускают этот момент», - сказал он.