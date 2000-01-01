17.05 19:48 MIGnews.com

Китайский эксперт предупреждает о второй волне COVID-19

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Китай столкнулся с потенциальной второй волной коронавируса из-за отсутствия иммунитета среди населения, предупредил старший медицинский советник правительства, - сообщает AFP.После нескольких месяцев блокировок и ограничения на поездки Китай в значительной степени взял вирус под свой контроль, но страхи перед второй волной усилились, поскольку в северо-восточных провинциях и в центральном городе Ухань возникли кластеры.«Большинство ... китайцев в настоящее время все еще подвержены вирусу Covid-19 из-за отсутствия иммунитета», - сказал CNN Чжун Наньшань.«Мы сталкиваемся с большой проблемой», - добавил Чжун. «Это не лучше, чем зарубежные страны, я думаю на данный момент».Чжун, который помог разоблачить масштабы вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году, также заявил, что власти в Ухане, где произошел эпицентр эпидемии, имели заниженные сведения о случаях заболевания в первые дни пандемии.«Местные власти не любили говорить правду в то время», - сказал Чжун, входивший в группу экспертов, отправленных в Ухань для расследования вспышки.«Я не верил этому результату (число зарегистрированных случаев), поэтому я (продолжал) спрашивать, а затем требовал дать ему реальное число», - сказал он.Но он добавил, что полагает, что данные, опубликованные после того, как Ухань был заблокирован в конце января, и когда центральное правительство взяло под свой контроль ответ, «будет правильным».Новый коронавирус убил по меньшей мере 309 296 человек, согласно подсчетам из официальных источников, собранных AFP, когда ученые всего мира стремятся найти вакцину.Чжун предупредил, что «идеальная» вакцина от болезни, которая, по словам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может никогда не исчезнуть, может занять «годы».