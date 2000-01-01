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Вторая волна COVID-19 | Фото:17.05 11:46   MIGnews.com

Вторая волна COVID-19

Европейские страны должны готовиться к смертельной второй волне коронавирусных вирусов, потому что пандемия еще не закончена, заявил главный представитель Всемирной организации здравоохранения в Европе.

Д-р Hans Kluge, директор Европейского региона ВОЗ, строго предупредил страны, начинающие ослаблять свои ограничения блокировки, заявив, что сейчас «время для подготовки, а не для празднования».

Он подчеркнул, что, тот факт что число случаев Covid-19 в таких странах, как Великобритания, Франция и Италия, начинает падать, это не означает, что пандемия подходит к концу.

Эпицентр европейской вспышки в настоящее время находится на востоке, число случаев заболевания растет в России, Украине, Беларуси и Казахстане.

Он также предупредил, что вторая волна может совпасть со вспышкой других инфекционных и вирусных заболеваний.

«Я очень обеспокоен двойной волной - осенью у нас может быть вторая волна Covid и еще одна сезонная фу или корь.

«Два года назад у нас было 500 000 детей, которые не получили первую прививку от кори», - сказал д-р Hans Kluge.


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