17.05 11:46 MIGnews.com

Вторая волна COVID-19

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Европейские страны должны готовиться к смертельной второй волне коронавирусных вирусов, потому что пандемия еще не закончена, заявил главный представитель Всемирной организации здравоохранения в Европе.Д-р Hans Kluge, директор Европейского региона ВОЗ, строго предупредил страны, начинающие ослаблять свои ограничения блокировки, заявив, что сейчас «время для подготовки, а не для празднования».Он подчеркнул, что, тот факт что число случаев Covid-19 в таких странах, как Великобритания, Франция и Италия, начинает падать, это не означает, что пандемия подходит к концу.Эпицентр европейской вспышки в настоящее время находится на востоке, число случаев заболевания растет в России, Украине, Беларуси и Казахстане.Он также предупредил, что вторая волна может совпасть со вспышкой других инфекционных и вирусных заболеваний.«Я очень обеспокоен двойной волной - осенью у нас может быть вторая волна Covid и еще одна сезонная фу или корь.«Два года назад у нас было 500 000 детей, которые не получили первую прививку от кори», - сказал д-р Hans Kluge.