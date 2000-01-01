17.05 10:53 MIGnews.com

Иран "должен платить за атаки"

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Ирану настоятельно рекомендуется компенсировать Саудовской Аравии и Великобритании ущерб за нападения на их посольства в Тегеране.Член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента ХешматоллаФалахатпишех также раскритиковал свою страну за то, что она не преследует никого, кто участвует в нападениях, несмотря на вмешательство генерального прокурора в этот вопрос.Британское посольство в Тегеране подверглось нападению в ноябре 2011 года в знак протеста против санкций, введенных Великобританией в связи с ядерным планом Ирана.Протестующие подожгли первый этаж канцелярии, которая была затоплена. Двери и окна были разбиты, картины повреждены, а личные вещи дипломатов были потеряны как в посольстве, так и в его отдельном жилом комплексе в садах Колхак в северном Тегеране, который также подвергся нападению.Иранские демонстранты также подожгли посольство Саудовской Аравии в январе 2016 года в знак протеста против казни 47 террористов в Эр-Рияде.Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном после инцидента. Тогдашний министр иностранных дел Адель Аль-Джубейр попросил иранский дипломатический персонал покинуть свою страну в течение 48 часов и сказал, что Тегеран «раскрыл свое истинное лицо, оказывая поддержку терроризма».Фалахатпишех потребовал от Тегерана выплатить Великобритании 1,6 миллиарда долларов в качестве ущерба, в то время как для Эр-Рияда не было назначено никаких выплат.«Те, кто напал на посольство, пользуются большим влиянием в Иране и наносят ущерб интересам иранского народа, и поэтому они должны выплатить Великобритании 270 миллиардов риалов (1,6 миллиарда долларов) в качестве компенсации», - сказал он, сообщает иранское информационное агентство IRNA.«Правительство не должно платить эту сумму ни из государственной казны, ни из карманов иранского народа», - добавил он.