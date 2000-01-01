17.05 12:24 MIGnews.com

Иран надеется на США

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Как известно, срок действия освобождения Ирана от режима ядерных санкций истекает каждые 180 дней.В этой связи иранские СМИ, со ссылкой на источники в Госдепе США, сообщают, что президент Трамп, по всей вероятности, сохранит в силе действующее приостановление санкций против Ирана в связи с имплементацией СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), хотя он постоянно подчеркивает, что "подвергнет ядерную сделку пересмотру".По их сведениям, власти США, изучающие ход имплементации ядерного соглашения с ИРИ, признают выполнение Тегераном своих обязательств по СВПД и намерены объявить о продлении приостановления режима санкций против Ирана через два дня.Вместе с тем, власти США все еще не назвали точной даты завершения работы по изучению имплементации СВПД.Осведомленный источник сообщил, что освобождение от санкций будет одобрено, по всей вероятности, за день визита Трампа на Ближний Восток и за два дня до президентских выборов в ИРИ.