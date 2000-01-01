Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











В Китае разрешили клинические испытания вакцины от Covid-19 | Фото:17.03 18:33   MIGnews.com

В Китае разрешили клинические испытания вакцины от Covid-19

Власти КНР дали разрешение на начало клинических испытаний первой вакцины от коронавируса нового типа (Сovid-19), сообщает государственное телевидение Китая – CCTV,- пишет ИА Анадолу.

Вакцина разработана группой медиков из Военной медицинской академии во главе с академиком Чэнь Вэй.

Проведены испытания на эффективность и качество вакцины, проведена предподготовка к массовому производству.

В сообщении CCTV говорится, что вакцина является субъединичной и содержит антигены возбудителя лишь коронавируса.

Субъединичные вакцины являются более безопасными, однако слабее вакцин с патогенными микроорганизмами.

Власти Китая дали разрешение на начало клинических испытаний, которые начнутся в ближайшее время.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:04
Исследование: заразится может 1,5 млн израильтян
21:35
Минздрав: сотни, тысячи  людей умрут
21:23
Нетаниягу: мы купим 1000 аппаратов искусственного дыхания
21:23
Нетаниягу: коронавирус – не игра, а вопрос жизни и смерти
21:21
Коронавирус: в Китае растет число разводов
21:15
В Израиле отменены 200 междугородних автобусных маршрутов
21:00
Коронавирус: в Нидерландах очереди за каннабисом
20:50
Японские школьники провели выпускной в Minecraft
20:39
РПЦ запретила прихожанам целовать крест и руку священника
20:18
Три члена Кнессета общались с носителем коронавируса
20:15
ЦАХАЛ предотвратил атаку боевиков "Хизбаллы"  
19:54
Кац: Израиль направляет самолет за израильтянами в Перу
19:48
Скончался писатель Эдуард Лимонов
19:33
В Италии от коронавируса за сутки умерло 349 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus