17.03 18:33 MIGnews.com

В Китае разрешили клинические испытания вакцины от Covid-19

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Власти КНР дали разрешение на начало клинических испытаний первой вакцины от коронавируса нового типа (Сovid-19), сообщает государственное телевидение Китая – CCTV,- пишет ИА Анадолу.Вакцина разработана группой медиков из Военной медицинской академии во главе с академиком Чэнь Вэй.Проведены испытания на эффективность и качество вакцины, проведена предподготовка к массовому производству.В сообщении CCTV говорится, что вакцина является субъединичной и содержит антигены возбудителя лишь коронавируса.Субъединичные вакцины являются более безопасными, однако слабее вакцин с патогенными микроорганизмами.Власти Китая дали разрешение на начало клинических испытаний, которые начнутся в ближайшее время.