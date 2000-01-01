17.03 17:51 MIGnews.com

В борьбе с вирусом Иран освобождает 85 000 заключенных

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По словам судебного представителя, Иран освободил из своих тюрем около 85 000 заключенных, включая политзаключенных, для борьбы с распространением коронавируса.«Около 50 процентов освобожденных являются заключенными, связанными с безопасностью ... также в тюрьмах мы приняли меры предосторожности, чтобы противостоять вспышке», - сказал Специальный докладчик ООН по правам человека в Иране Голамхоссейн Эсмаили.Он заявил, что попросил Тегеран временно освободить всех политзаключенных из переполненных тюремных тюрем, чтобы помочь остановить распространение коронавируса.По данным Всемирной организации здравоохранения, Иран занимает третье место по количеству заболевших после Китая и Италии.Число погибших в Иране от коронавируса достигло 853, и в общей сложности 14 991 человек было подтверждено заражение по всей стране, что является одной из самых серьезных национальных вспышек за пределами Китая, где возник новый вирус.Эсмаили не уточнил, когда освобожденным придется вернуться в тюрьму.Рик Бреннан, директор по чрезвычайным ситуациям в регионе, который вернулся из миссии в Иран на прошлой неделе, заявил агентству Рейтер в понедельник, что число зарегистрированных случаев может составлять лишь около пятой части реальных чисел.Причина заключалась в том, что тестирование, как это имеет место даже в некоторых богатых европейских странах, ограничивалось тяжелыми случаями.«Мы сказали, что самым слабым звеном в их цепочке являются данные», - сказал он. «Они быстро увеличивают свои возможности тестирования, и поэтому их число будет расти», - сказал он.Реакция Ирана на эту пандемию вызвала резкую критику как со стороны правительственных критиков, так и чиновника ООН на прошлой неделе.