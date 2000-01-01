17.03 13:56 MIGnews.com

Египет опровергает рост заболеваемости коронавирусом

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Официальный представитель египетского министерства здравоохранения вчера опроверг недавние сообщения Guardian и New York Times о том, что тысячи людей были заражены новым коронавирусом в стране.«Каиру нечего скрывать, и информация о заражении делается очень четко и прозрачно в координации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)», - сказал чиновник, подчеркнув, что цифры, объявленные министерством здравоохранения, были «правильными»,-сообщает .Мiddle Еast Мonitor.Известный адвокат по правам человека Амр Абдель Салам подал иск против двух агентств, утверждая, что они были направлены на «дестабилизацию общественной безопасности Египта, разжигание беспорядков и растерянности и распространение духа разочарования и отчаяния среди египтян».В воскресенье The Guardian сообщила, что Египет «борется с более высоким уровнем коронавирусных инфекций, чем официальные данные», цитируя исследование, недавно опубликованное канадскими специалистами по болезням«В соответствии с консервативной оценкой Covid-2019, где устраняются связанные и неоднозначные случаи, мы оценили размер вспышки в 19 310 случаев в Египте», - сказали специалисты по инфекционным заболеваниям из Университета Торонто.Сообщалось, что исследователи основывали свои исследования на сочетании данных о рейсах, данных о путешественниках и показателях заражения.В аналогичном контексте египетские источники недавно сообщили лондонскому изданию Egypt Watch, что, по их оценкам, в Египте зарегистрировано более 20 подтвержденных случаев коронавируса, что противоречит официальным данным, согласно которым их число составляет два.По сообщению Egypt Watch , пациенты с положительными результатами тестирования содержатся в военных госпиталях, которые не находятся под непосредственным контролем Министерства здравоохранения, что вызывает опасения, что случаи не обязательно будут регистрироваться.