17.03 17:09 MIGnews.com

ЕС ограничит въезд для иностранцев

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Европейский союз намерен ввести на 30 дней ограничения въезда на свою территорию на все «несущественные поездки» в рамках борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19).Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе совместного брифинга в Брюсселе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем по итогам видеоконференции лидеров G7.Как сообщается, ограничения коснутся всех посещений ЕС помимо «неотложных». Запрет не будет распространяться на въезд для граждан Евросоюза, врачей, медсестёр и учёных, задействованных в поиске путей разрешения кризиса в сфере здравоохранения, а также сотрудников погранведомств.«Мы вынуждены принять меры, чтобы пресечь распространение заболевания. Важно, чтобы наша система здравоохранения могла справиться с числом инфицированных пациентов», - пояснила политик.Отмечается, что при необходимости срок действия ограничений может быть продлен.