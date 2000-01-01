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Трамп и Турция призывают РФ не поддерживать сирийский режим | Фото:17.02 15:04   MIGnews.com

Трамп и Турция призывают РФ не поддерживать сирийский режим

Трамп и Турция призывают Россию прекратить поддерживать «злодеяния» сирийского режима.

Президент Дональд Трамп призвал Россию прекратить поддержку "злодеяний" сирийского режима, выразив обеспокоенность США по поводу насилия в регионе Идлиб, заявил в воскресенье Белый дом.

Министр иностранных дел Турции также оказал давление на своего российского коллегу в связи с атаками Дамаска на последний удерживаемый повстанцами бастион в стране.

При поддержке российской авиации президент Сирии Башар Асад в воскресенье добился новых успехов, усилив штурм несогласной северо-западной провинции Идлиб .

В разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Трамп "выразил обеспокоенность по поводу насилия в Идлибе, Сирии и ... выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией злодеяний режима Асада",- сообщает TheNewArab.

Турция имеет 12 наблюдательных постов в Идлибе в рамках соглашения 2018 года, заключенного между Анкарой и Москвой для предотвращения наступления режима, но силы сирийского режима, несмотря ни на что, продвинулись вперед.

Считается, что четыре турецких поста окружены сирийскими силами, и Анкара угрожает напасть на Дамаск, если они не отступят к концу февраля.

«Я подчеркнул, что нападения в Идлибе должны прекратиться, и необходимо установить прочное прекращение огня, которое не будет нарушено», - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности после встречи с министром иностранных дел России


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