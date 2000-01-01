17.02 14:01 MIGnews.com

ХАМАС пытался получить доступ к телефонам бойцов ЦАХАЛ

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В воскресенье израильские военные заявили, что предотвратили попытку атаки со стороны вредоносного ПО со стороны ХАМАСа, которая пыталась получить доступ к мобильным телефонам солдат, используя соблазнительные фотографии молодых женщин.Были затронуты телефоны нескольких десятков солдат, но военные "не оценивают, что имело место существенное нарушение информации", сказал представитель ЦАХАЛа Джонатан Конрикус,Он пояснил, что это была третья попытка атаки со стороны вредоносного ПО со стороны ХАМАСа менее чем за четыре года, но последние атаки показали, что эта исламистская группа, контролирующая сектор Газа, улучшила свои возможности для ведения кибервойн.«То, о чем мы говорим сегодня, более продвинуто», - сказал он. «Они повышают свои ставки в игре.»По словам Конрикуса, атаки начались с сообщений от молодых, «привлекательных» женщин. Тексты доставлялись через Facebook, WhatsApp и Instagram, а также через приложение для обмена сообщениями Telegram, которое, по словам Израиля, ХАМАС ранее не использовал.По словам Конрикуса, чтобы избежать голосовых контактов с солдатами, хамасовцы, изображающие из себя молодых женщин, утверждают, что у них проблемы со слухом, или, что они новые иммигранты с плохим ивритом. После установления контакта последующие сообщения побуждали солдат нажимать на ссылку, чтобы загрузить приложение, которое позволило бы легче обмениваться фотографиями.Эти приложения, которые военные идентифицировали как Catch & See, ZatuApp и GrixyApp, стремились заразить телефоны солдат вредоносным ПО, которое предоставило бы ХАМАСу полный доступ к устройству.Армия заявила, что атака началась несколько месяцев назад, и что Израиль принял «защитный акт ivity» в последние дни, но не исключил дальнейших ответных мер. «Враждебные действия ХАМАСа в виртуальном мире имеют последствия в реальном мире», - сказал Конрикус.