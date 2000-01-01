17.01 14:30 MIGnews.com

Армия Асада начала наступление на северо-западе Сирии

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Режим Башара Асада и его союзники 17 января начали новое наступление на северо-западе Сирии. При этом предпринимаются попытки захвата южных и западных районов провинции Алеппо, входящих в Идлибскую зону деэскалации.Подготовка к наступлению велась с прошлой недели. К линии соприкосновения были стянуты боевики из разных районов провинций Алеппо, Дейр-эз-Зор, Хама и Лазкие, а также артиллерия и бронетехника.В числе прочих к Идлибу переброшены части элитной бригады «Эль-Кудс» в составе иранского Корпуса стражей исламской революции.Поддержку наступлению оказывают ВКС России. Российская авиация, в частности, нанесла удар по городу Маарат эн-Нуман,-сообщает ИА Анадолу.Мирные жители покидают зону боевых действий, к турецкой границе прибыли десятки тысяч человек.В районе Анадан провинции Алеппо находится один из наблюдательных пунктов ВС Турции (№ 4). Захват этой части провинции даст возможность режиму Асада контролировать стратегическую трассу М5, связывающую Алеппо с Хамой, Хомсом и Дамаском, вплоть до границы с Иорданией.Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.