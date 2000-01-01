17.01 13:27 MIGnews.com

ХАМАС воюет в Омане с ПА за "представителей палестинцев"

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Как сообщает ИА Тацпит, вражда между Палестинской автономией (ПА) и ХАМАС достигла нового уровня в начале недели, когда глава ПА Махмуд Аббас и лидер ХАМАС Исмаил Хания оба прибыли в Оман, чтобы выразить свои соболезнования в связи с кончиной султана Кабуса бен Саида. Хания, который находился в Катаре в течение последнего месяца, решил прибыть в Оман, хотя он знал, что Аббас будет там в официальном качестве.Рамалла воспринимает этот шаг как попытку Хании заменить Аббаса и вопиющее вмешательство в официальную власть ПА. Поэтому в последние дни ПА обратилась к арабским странам с просьбой разъяснить, что Хания не представляет палестинцев и не должен сотрудничать в этом качестве.«Мы не помним такого унизительного шага, и, похоже, Хания объявил открытую войну официальному представительству палестинского народа и открыто не уважает полномочия ООП», - заявили представителю TPS в Рамалле.ПА ответила нападением на Ханию через свое информационное агентство Wafa и опубликовала статью о «изгибе лидеров ХАМАСа (в Иране), которые затмили имидж палестинцев» и охарактеризовала лидеров ХАМАСа «как попрошаек, которые целуют руки».ТВ ПА также широко освещало «подозрительные связи» лидеров ХАМАС с Ираном.Руководство ХАМАСа присутствовало на похоронах иранского генерала Кассема Сулеймани, который был ликвидирован США полтора недели назад.Представители ПА выступили против этого шага со стороны ХАМАСа и предупредили о «повреждении имиджа палестинцев», который может быть определен как часть иранской оси, если ХАМАС продолжит объявлять себя представителем палестинцев.Wafa предупредил, что отношение ХАМАСа к Ирану «проникнет в умы миллионов свободных людей по всему миру и станет оскорблением палестинского национализма».Тем временем Хания, как ожидается, будет оставаться в Катаре в течение длительного периода времени и не планирует возвращаться в Газу, сообщил источник в газете TPS. Хания покинул сектор месяц назад и с тех пор побывал в Турции, Египте и Иране.Хания опасается, что он будет наказан Египтом, который позволил ему покинуть сектор через его территорию при условии, что он не посетит Иран, - обещание, которое он нарушил, чтобы присутствовать на похоронах Сулеймани.Египетские СМИ уже осудили ХАМАС и высмеяли «культуру целования рук Братьев-мусульман», в которой они целуют тех, кто платит им больше всего». ХАМАС является ответвлением Братьев-мусульман