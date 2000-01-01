16.12 21:00 MIGnews.com

Китай назвал изгнание дипломатов из США "ошибкой"

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Китай в понедельник назвал изгнание дипломатов из США «ошибкой» после сообщений о том, что Вашингтон тихо изгнал двух сотрудников посольства в сентябре после того, как они поехали на чувствительную военную базу в Вирджинии.Отметим, что этот инцидент стал последним конфликтом между двумя крупнейшими экономиками мира и произошел спустя несколько дней после того, как они объявили о перемирии в виде мини-соглашения о снижении некоторых тарифов в торговой войне, которую ведут обе стороны.Комментируя отчет The New York Times, официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан назвал обвинения «полностью противоречащими фактам» и заявил, что они «настоятельно призывают Соединенные Штаты исправить свою ошибку».Гэн сказал, что Пекин подал «официальные заявления и протесты в США» и призвал Вашингтон «защитить законные права и интересы китайских дипломатов».Этот инцидент, по-видимому, впервые за более чем 30 лет, когда США выслали китайцев Дипломаты подозреваются в шпионаже, пишет газета в воскресенье со ссылкой на людей, знакомых с эпизодом.Таймс утверждает, что по крайней мере один из дипломатов был офицером разведки, действующим под прикрытием.