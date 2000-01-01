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США призвали КНДР ответить на предложение о переговорах | Фото:16.12 20:15   MIGnews.com

США призвали КНДР ответить на предложение о переговорах

Спецпосланник США по Северной Корее Стивен Биган в понедельник призвал Пхеньян принять предложения о переговорах. Дипломат осудил выдвинутое северокорейским лидером Ким Чен Ыном требование, которое США должны выполнить до конца года, подчеркнув при этом готовность Вашингтона обсуждать «любые вопросы, представляющие интерес».

За последние недели напряженность в двусторонних отношениях усилилась в связи с проведением Пхеньяном нескольких испытаний оружия и его словесной перепалкой с президентом США Дональдом Трампом. Это вызвало опасения, что две страны могут вернуться к курсу на столкновение, по которому они шли до начала дипломатической работы в прошлом году,- сообщает Reuters.

Отметим, что Биган прибыл в Сеул в воскресенье на фоне предположений, что он может попытаться спасти переговоры, выйдя на контакт с Северной Кореей, которая пообещала пойти по некоему «новому пути», если Вашингтон не смягчит свою позицию до конца года.

«США не устанавливают крайних сроков. У нас есть цель», – заявил Биган на совместной пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Ли До Хуном.

«Позвольте мне обратиться напрямую к нашим коллегам в Северной Корее. Пришло время, когда мы должны проделать свою работу. Давайте сделаем ее. Мы здесь, и вы знаете, как с нами связаться», – сказал Биган.

Ким Чен Ын и Трамп встречались три раза в попытке договориться о прекращении северокорейской ядерной и ракетной программ, но прогресс был незначительным. Переговоры на рабочем уровне в октябре в Стокгольме, которые возглавлял Биган, потерпели крах.

Аналитики считают, что шансы на то, что Северная Корея примет предложение Бигана о диалоге, невелики, указывая на недавние заявления Пхеньяна о том, что Вашингтону «нечего предложить», даже если переговоры возобновятся.

«Северная Корея едва ли появится за столом переговоров, если США не пообещают пойти на уступки, вместо того чтобы призывать к проведению встречи ради встречи», – говорит Ким Дон Юп, профессор Университета Кённам в Сеуле.


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