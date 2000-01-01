16.12 18:02 MIGnews.com

США планируют вывести из Афганистана 4 тысячи военных

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Численность американского контингента в Афганистане в настоящее время составляет около 13 тысяч военнослужащих.Администрация Дональда Трампа намерена сократить американский контингент в Афганистане на фоне возобновления переговоров между США и движением «Талибан». Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.По его словам, президент США Дональд Трамп планирует вывести из Афганистана четыре тысячи американских военных.Отметим, что ранее Трамп уже заявлял о намерении сократить численность американских военных в Афганистане, и этот вопрос вновь актуализировался на фоне возобновления переговоров с талибами.По данным CNN, расходы США на войну в Афганистане с 2001 года составили 133 миллиарда долларов. За годы конфликта в Афганистане погибло 2300 американских военнослужащих, более 58 тысяч афганских военных и 38 тысяч мирных жителей. Кроме того, уничтожено 42 тысячи боевиков.Вооруженные конфликты в ходе борьбы за политическую власть в Афганистане не прекращаются с конца 1970-х годов. Столкновения начались в апреле 1978 года, когда Народно-демократическая партия Афганистана пришла к власти в результате военного переворота, известного как «Апрельская революция».С 2015 года основные силы НАТО были выведены из Афганистана, и в стране остался лишь небольшой контингент для поддержки местных властей.В Афганистане продолжается борьба с антиправительственными группировками, в том числе движением «Талибан».США, Россия, Пакистан и Иран пытаются внести вклад в мирное урегулирование конфликта в Афганистане.За 40 с лишним лет конфликта в Афганистане погибли миллионы человек, часть населения покинула страну.