16.12 17:05 MIGnews.com

Катар подтверждает поддержку Палестины

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Председатель Консультативной ассамблеи Катара Ахмад бин Абдалла Аль Махмуд выразил решительную поддержку «арабской стране палестинского народа», подчеркнув, что Доха никогда не пожертвует интересами палестинцев.На встрече со своим иранским коллегой в кулуарах 12-го пленарного заседания Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Анталии, Турция, он подчеркнул, что «Катар никогда не пожертвует основными интересами Палестины».«Народ Палестины должен решить свою собственную судьбу»,- сказал он, добавив, что Катар оказывает всемерную поддержку палестинцам.Аль-Махмуд также приветствовал Иран за поддержку его страны, когда Катар столкнулся с эмбарго. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Дохой и в июне 2017 года наложили воздушную, сухопутную и морскую блокаду на Катар, официально обвинив страну в «поддержке терроризма». Доха отрицает обвинение.Отметим, что квартет настоятельно призвал катарское правительство выполнить список требований, в том числе разорвать связи с Ираном и закрыть турецкую военную базу в Катаре или столкнуться с санкциями. Доха категорически отвергла эти требования и заявила, что она является мишенью из-за проводимой ею независимой политики.Со своей стороны, спикер парламента Ирана Али Лариджани подчеркнул позитивную роль Катара в регионе и похвалил арабскую нацию за то, что она выступает против эмбарго и избегает изоляции путем принятия соответствующей тактики.«Мы всегда будем проводить тесные консультации по основным региональным вопросам, а также будем рады укрепить экономические отношения с вами», - сказал Лариджани катарскому чиновнику.