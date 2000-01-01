Катар подтверждает поддержку Палестины

Председатель Консультативной ассамблеи Катара Ахмад бин Абдалла Аль Махмуд выразил решительную поддержку «арабской стране палестинского народа», подчеркнув, что Доха никогда не пожертвует интересами палестинцев.
На встрече со своим иранским коллегой в кулуарах 12-го пленарного заседания Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Анталии, Турция, он подчеркнул, что «Катар никогда не пожертвует основными интересами Палестины».
«Народ Палестины должен решить свою собственную судьбу»,- сказал он, добавив, что Катар оказывает всемерную поддержку палестинцам.
Аль-Махмуд также приветствовал Иран за поддержку его страны, когда Катар столкнулся с эмбарго. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Дохой и в июне 2017 года наложили воздушную, сухопутную и морскую блокаду на Катар, официально обвинив страну в «поддержке терроризма». Доха отрицает обвинение.
Отметим, что квартет настоятельно призвал катарское правительство выполнить список требований, в том числе разорвать связи с Ираном и закрыть турецкую военную базу в Катаре или столкнуться с санкциями. Доха категорически отвергла эти требования и заявила, что она является мишенью из-за проводимой ею независимой политики.
Со своей стороны, спикер парламента Ирана Али Лариджани подчеркнул позитивную роль Катара в регионе и похвалил арабскую нацию за то, что она выступает против эмбарго и избегает изоляции путем принятия соответствующей тактики.
«Мы всегда будем проводить тесные консультации по основным региональным вопросам, а также будем рады укрепить экономические отношения с вами», - сказал Лариджани катарскому чиновнику.