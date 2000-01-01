16.12 15:59 MIGnews.com

Франция будет бороться с преступлениями на почве ненависти

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Более 100 надгробий были замазаны черной краской на кладбище Вестхоффен недалеко от Страсбурга, восточная Франция, на прошлой неделеВ ответ на инциденты, включая осквернение более ста еврейских могил под Страсбургом на прошлой неделе Франция создаст специальное отделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти,-сообщает AFP.Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что «сама республика была осквернена» после того, как 3 декабря на кладбище за ночь намазали 107 надгробий свастиками .«Ненависть поразила, на нашей национальной территории есть ненависть. Мы сделаем все, чтобы люди, которые это сделали, были осуждены », - сказал он, сообщает AFP.Отметим, что Национальное бюро будет связано с французской жандармерией, силами военной полиции страны и будет отвечать за расследование антимусульманских и антихристианских инцидентов в дополнение к случаям антисемитизма.Г-н Кастанер сказал, что новый офис будет координировать свою деятельность с судебной системой Франции и другими полицейскими силами, чтобы «привлечь виновных в этих подлых действиях к ответственности».Нападение на прошлой неделе произошло на кладбище в Вестерхоффене, где находятся могилы семей Карла Маркса и бывшего премьер-министра Франции социалистов Леона Блума, который был евреем.Это был последний из серии инцидентов с граффити, нацеленных на еврейские кладбища в Эльзасе за последний год. В феврале 96 могил были осквернены на кладбище в Катценхайме.Несмотря на растущий уровень антисемитизма во всей Франции, главный раввин Страсбурга Гарольд Абрахаим Вайль сказал, что последний инцидент встряхнул решимость евреев.«Вы никогда не сотрете нашу память или нашу личность ни своей краской, ни чем-либо другим, что вы используете», - сказал он. «Мы здесь и останемся здесь надолго».