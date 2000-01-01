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Бразилия на пути к перемещению посольства в Иерусалим | Фото:16.12 14:57   MIGnews.com

Бразилия на пути к перемещению посольства в Иерусалим

По сообщениям СМИ, в воскресенье Бразилия открыла торговое представительство в Иерусалиме на церемонии, на которой присутствовали Эдуардо Больсонаро- сын президента Жаира Больсонаро, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Отметим, что выступая на церемонии, Эдуардо Больсонаро, депутат и председатель комитета по иностранным делам и обороне в бразильском парламенте сказал, что его отец намерен выполнить обещание, которое он дал в начале этого года, чтобы перевести посольство Бразилии в Израиле из города Тель-Авив в Иерусалим.

«Он сказал мне, что наверняка - это обязательство - он собирается перевести посольство в Иерусалим, он собирается это сделать», - сказал младший Болсонаро в присутствии Нетаньяху.

Болсонаро в январе пообещал последовать за США и переместить посольство своей страны из Тель-Авива.

Президент Бразилии посетил Израиль в марте, когда он объявил о намерении своей страны, открыть торговое представительство в Иерусалиме.

Высказывались опасения, что перемещение посольства может поставить под угрозу экспорт ценного мяса Бразилии на арабские рынки, но Эдуардо Больсонаро заявил, что любая задержка была связана с тем, что Бразилия хотела тщательно подготовить этот шаг.

«Мы хотим сделать движение в Иерусалим не только за Бразилию, но и стать примером для остальной части Латинской Америки», - сказал бразильский законодатель, который также является председателем комиссии по внешним связям и национальной обороне своего парламента.

Нетаньяху поблагодарил Бразилию за поддержку Израиля на международных форумах и отметил недавнюю двустороннюю помощь, которую еврейское государство оказало в борьбе со стихийными бедствиями.

«Израиль был там, и Израиль всегда будет там для народа Бразилии и для нашей общей дружбы», - сказал Нетаньяху.


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