16.12 11:58 MIGnews.com

США усиливают присутствие на нефтяных месторождениях Сирии

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Пентагон перебрасывает военных из Ирака в части провинции Хасеке и Дейр-эз-Зор, контролируемых боевиками сирийского крыла PKK - YPG.Как сообщают источники в провинции Дейр-эз-Зор, в ночь на 15 декабря очередная колонна из 100 грузовиков пересекла КПП «аль-Валид» на иракско-сирийской границе и направилась в сторону нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре.По данным агентства «Анадолу», в составе колонны через границу проследовали военные пикапы 4х4, машины скорой помощи, микроавтобусы и бензовозы.Предыдущая партия подкрепления из Ирака прибыла в Сирию 4-5 декабря через КПП «аль-Валид» и «Симелка». На сирийскую территорию за два дня проследовало 150 фур, погруженных ящиками и рабочей техникой.В целом после приостановки операции «Источник мира» Пентагон перебросил в Сирию 500 грузовиков с подкреплением для баз в зоне нефтяных месторождений.На сегодняшний день американские военные дислоцированы в 11 точках сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Хасеке и Ракка.Отметим, что 15 октября американские военные провели встречу с лидерами сирийских племен в Дейр-эз-Зоре и пообещали, что не покинут эту часть Сирии.26 октября агентство «Анадолу» сообщало, что США перебросили военных и не менее 45 бронемашин в район крупнейшего в Сирии нефтяного месторождения «аль-Омар» в Дейр-эз-Зоре.Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.