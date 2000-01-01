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Турция не намерена отдалятся от НАТО | Фото:16.12 13:53   MIGnews.com

Турция не намерена отдаляться от НАТО

Турция – ключевой союзник НАТО и у нее нет намерения отдаляться от альянса.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на сессии на тему «Ухудшение миропорядка: урегулирование проблем в системе глобальной безопасности посредством инновационных решений» в рамках 19-го форума «Доха».

Отвечая на вопросы председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о приобретении российских ЗРК С-400 в контексте роли Турции в НАТО, Акар сказал, что Анкара сохраняет приверженность миссии НАТО.

«Мы пока еще остаемся в НАТО и никуда не выходим. Позиция Анкары по членству в военно-политическом блоке остается неизменной»,- подчеркнул турецкий министр.

По его словам, Турция является надежным и важным членом НАТО и продолжит выполнять задачи в составе альянса.

Отметим, что согласно его утверждению, связи Турции со странами, не входящими в состав НАТО, в том числе Катаром, не противоречат интересам альянса. «Мы делимся с Дохой опытом и потенциалом во всех областях. Курс на сотрудничество с другими странами никоим образом не является альтернативой НАТО или сближению с ЕС», - сказал Акар.


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